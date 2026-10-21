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Thể thao

Bayern Munich bất ổn trước đại chiến Arsenal tại Champions League

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(HTV) - Trước cuộc tiếp đón Arsenal ở lượt trận thứ 3 UEFA Champions League, Bayern Munich đối mặt nhiều dấu hỏi về lực lượng khi HLV Vincent Kompany, thủ môn Manuel Neuer và tiền vệ Joshua Kimmich đều có nguy cơ vắng mặt. Những bất ổn này đặt ra thách thức cho đội bóng Đức trước màn so tài được chờ đợi tại Allianz Arena.

Bayern Munich lo lắng về lực lượng

HLV Vincent Kompany đang phải nghỉ ngơi do nhiễm virus và chưa chắc có thể trực tiếp chỉ đạo Bayern Munich trong trận đấu sắp tới. Trong khi đó, thủ môn Manuel Neuer vừa trở lại tập luyện sau chấn thương, nhưng ban huấn luyện vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về khả năng ra sân. Tiền vệ Joshua Kimmich cũng vắng mặt trong buổi tập gần nhất của đội.

Bayern Munich bất ổn trước đại chiến Arsenal tại Champions League - Ảnh 1.
Bayern Munich bất ổn trước đại chiến Arsenal tại Champions League - Ảnh 2.
Bayern Munich bất ổn trước đại chiến Arsenal tại Champions League - Ảnh 3.

Bayern Munich đối mặt nguy cơ thiếu vắng một số trụ cột trước cuộc tiếp đón Arsenal tại UEFA Champions League

Bayern Munich đang nỗ lực tìm lại đà chiến thắng tại Champions League sau trận hòa 3-3 trước Viking trên sân khách tuần trước. Dù vậy, chiến thắng đậm 6-1 trước RB Leipzig tại Bundesliga đã giúp đội bóng xứ Bavaria củng cố tinh thần trước cuộc đại chiến.

Arsenal tự tin hướng đến chiến thắng

Ở phía đối diện, Arsenal đang có khởi đầu thuận lợi tại Champions League khi toàn thắng cả hai lượt trận đầu tiên. Đội bóng thành London hướng đến Allianz Arena với mục tiêu duy trì phong độ và tiếp tục tích lũy điểm số tại đấu trường châu Âu.

Bayern Munich bất ổn trước đại chiến Arsenal tại Champions League - Ảnh 4.
Bayern Munich bất ổn trước đại chiến Arsenal tại Champions League - Ảnh 5.

Lịch sử đối đầu gần đây cho thấy sự cân bằng giữa hai đội

Trong năm lần chạm trán gần nhất tại Champions League, Bayern Munich và Arsenal mỗi đội giành hai chiến thắng, cùng một trận hòa. Với tương quan này, cuộc đối đầu sắp tới hứa hẹn diễn ra căng thẳng, trong bối cảnh Bayern Munich cần vượt qua những vấn đề về nhân sự để bảo vệ lợi thế sân nhà.

Xem đầy đủ tại link: https://youtu.be/km9Tw25tB1c?si=WLHib-eIfhB1LtPU


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