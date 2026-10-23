Bảy tài năng trẻ gây ấn tượng tại World Cup U-17 nữ 2026

DiMaria lập kỷ lục, Kelly tỏa sáng trong chiến thắng của Brazil

Maddie DiMaria trở thành tâm điểm khi ghi sáu bàn trong chiến thắng 17-0 của tuyển Mỹ trước Samoa. Thành tích này giúp cô đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ đầu tiên ghi sáu bàn trong một trận đấu tại World Cup U-17 nữ. Chiến thắng cách biệt của Mỹ cũng thiết lập cột mốc mới về số bàn thắng trong một trận đấu tại World Cup của FIFA.

Maddie DiMaria cùng các tài năng trẻ nổi bật tại lượt trận mở màn FIFA U-17 Women’s World Cup Morocco 2026 (Ảnh: FIFA)

Trong khi đó, Greise Kelly góp công lớn giúp Brazil đánh bại Canada với tỷ số 6-2. Tiền đạo mang áo số 13 kiến tạo cả ba bàn thắng đầu tiên của đội nhà trước khi tự mình lập cú đúp. Màn trình diễn toàn diện giúp Kelly được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Melgard và Vizuete khẳng định dấu ấn cá nhân

Maia Melgard là nhân tố nổi bật trong chiến thắng 3-0 của Na Uy trước Ghana. Cầu thủ chạy cánh này ghi hai bàn thắng đẹp mắt, góp phần giúp đội tuyển Na Uy có chiến thắng đầu tiên trong lịch sử tham dự World Cup U-17 nữ.

Dù tuyển Brazil để thủng lưới ba bàn trước Ghana, thủ môn Nathy vẫn là nhân tố nổi bật khi thực hiện nhiều pha cứu thua quan trọng (Ảnh: FIFA)

Ở tuyển Tây Ban Nha, tiền vệ Elena Vizuete gây ấn tượng trong trận thắng Mexico. Cô liên tục tạo ra những tình huống nguy hiểm trước khi ghi bàn sau pha đi bóng vượt qua đối thủ và tung cú sút đưa bóng chạm cột dọc đi vào lưới. Màn thể hiện của Vizuete góp phần cho thấy sức mạnh tấn công của đội bóng châu Âu.

Những nhân tố quan trọng ở Triều Tiên, Morocco và Trung Quốc

Kim Won-sim tiếp tục khẳng định năng lực trong màu áo Triều Tiên, đội đương kim vô địch giải đấu. Sau khi giành Chiếc giày bạc và Quả bóng bạc ở mùa giải trước, tiền vệ này ghi hai bàn trong chiến thắng 6-0 trước Puerto Rico.

Với đội chủ nhà Morocco, hậu vệ Hiba Youssoufi đóng góp ở cả hai đầu sân trong chiến thắng 4-0 trước New Zealand. Cô hỗ trợ phòng ngự hiệu quả, thực hiện đường tạt bóng chính xác để Sonia Abajiou mở tỷ số, trước khi tự mình ghi bàn từ chấm phạt đền.

Trong khi đó, tiền vệ Fang Zhenzhu là mắt xích quan trọng trong chiến thắng 3-0 của Trung Quốc trước Kenya. Cô kiến tạo bàn mở tỷ số bằng đường chuyền xuyên tuyến, góp phần tạo ra bàn thắng thứ hai và tiếp tục thực hiện đường tạt bóng nguy hiểm giúp đồng đội hoàn tất cú đúp.

Sân chơi khẳng định thế hệ kế tiếp

Bảy gương mặt được FIFA lựa chọn cho thấy sự đa dạng về kỹ năng và vai trò của các cầu thủ trẻ, từ khả năng săn bàn, kiến tạo đến tổ chức lối chơi. FIFA U-17 Women’s World Cup Morocco 2026 diễn ra từ ngày 17/10 đến 7/11, quy tụ 24 đội tuyển. Giải đấu tiếp tục là cơ hội để những tài năng trẻ thể hiện năng lực, tích lũy kinh nghiệm và tạo bước đệm hướng đến bóng đá đỉnh cao.

Nguồn: FIFA