CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Thể thao

Bảy tài năng trẻ gây ấn tượng tại World Cup U-17 nữ 2026

THÙY DƯƠNG
Theo dõi HTV trên Google News

(HTV) - Lượt trận mở màn FIFA U-17 Women’s World Cup Morocco 2026 ghi nhận 59 bàn thắng. FIFA chọn bảy tài năng nổi bật, trong đó Maddie DiMaria của Mỹ gây chú ý với kỷ lục sáu bàn trong một trận, cùng những gương mặt ấn tượng đến từ Brazil, Na Uy, Tây Ban Nha, Triều Tiên, Morocco và Trung Quốc.

DiMaria lập kỷ lục, Kelly tỏa sáng trong chiến thắng của Brazil

Maddie DiMaria trở thành tâm điểm khi ghi sáu bàn trong chiến thắng 17-0 của tuyển Mỹ trước Samoa. Thành tích này giúp cô đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ đầu tiên ghi sáu bàn trong một trận đấu tại World Cup U-17 nữ. Chiến thắng cách biệt của Mỹ cũng thiết lập cột mốc mới về số bàn thắng trong một trận đấu tại World Cup của FIFA.

Bảy tài năng trẻ gây ấn tượng tại World Cup U-17 nữ 2026 - Ảnh 1.

Maddie DiMaria cùng các tài năng trẻ nổi bật tại lượt trận mở màn FIFA U-17 Women’s World Cup Morocco 2026 (Ảnh: FIFA)

Trong khi đó, Greise Kelly góp công lớn giúp Brazil đánh bại Canada với tỷ số 6-2. Tiền đạo mang áo số 13 kiến tạo cả ba bàn thắng đầu tiên của đội nhà trước khi tự mình lập cú đúp. Màn trình diễn toàn diện giúp Kelly được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Melgard và Vizuete khẳng định dấu ấn cá nhân

Maia Melgard là nhân tố nổi bật trong chiến thắng 3-0 của Na Uy trước Ghana. Cầu thủ chạy cánh này ghi hai bàn thắng đẹp mắt, góp phần giúp đội tuyển Na Uy có chiến thắng đầu tiên trong lịch sử tham dự World Cup U-17 nữ.

Bảy tài năng trẻ gây ấn tượng tại World Cup U-17 nữ 2026 - Ảnh 2.

Dù tuyển Brazil để thủng lưới ba bàn trước Ghana, thủ môn Nathy vẫn là nhân tố nổi bật khi thực hiện nhiều pha cứu thua quan trọng (Ảnh: FIFA)

Ở tuyển Tây Ban Nha, tiền vệ Elena Vizuete gây ấn tượng trong trận thắng Mexico. Cô liên tục tạo ra những tình huống nguy hiểm trước khi ghi bàn sau pha đi bóng vượt qua đối thủ và tung cú sút đưa bóng chạm cột dọc đi vào lưới. Màn thể hiện của Vizuete góp phần cho thấy sức mạnh tấn công của đội bóng châu Âu.

Những nhân tố quan trọng ở Triều Tiên, Morocco và Trung Quốc

Kim Won-sim tiếp tục khẳng định năng lực trong màu áo Triều Tiên, đội đương kim vô địch giải đấu. Sau khi giành Chiếc giày bạc và Quả bóng bạc ở mùa giải trước, tiền vệ này ghi hai bàn trong chiến thắng 6-0 trước Puerto Rico.

Với đội chủ nhà Morocco, hậu vệ Hiba Youssoufi đóng góp ở cả hai đầu sân trong chiến thắng 4-0 trước New Zealand. Cô hỗ trợ phòng ngự hiệu quả, thực hiện đường tạt bóng chính xác để Sonia Abajiou mở tỷ số, trước khi tự mình ghi bàn từ chấm phạt đền.

Trong khi đó, tiền vệ Fang Zhenzhu là mắt xích quan trọng trong chiến thắng 3-0 của Trung Quốc trước Kenya. Cô kiến tạo bàn mở tỷ số bằng đường chuyền xuyên tuyến, góp phần tạo ra bàn thắng thứ hai và tiếp tục thực hiện đường tạt bóng nguy hiểm giúp đồng đội hoàn tất cú đúp.

Sân chơi khẳng định thế hệ kế tiếp

Bảy gương mặt được FIFA lựa chọn cho thấy sự đa dạng về kỹ năng và vai trò của các cầu thủ trẻ, từ khả năng săn bàn, kiến tạo đến tổ chức lối chơi. FIFA U-17 Women’s World Cup Morocco 2026 diễn ra từ ngày 17/10 đến 7/11, quy tụ 24 đội tuyển. Giải đấu tiếp tục là cơ hội để những tài năng trẻ thể hiện năng lực, tích lũy kinh nghiệm và tạo bước đệm hướng đến bóng đá đỉnh cao. 

Nguồn: FIFA

Tin liên quan

U15 Việt Nam lên đường dự FIFA U15 World Cup & Festival 2026

U15 Việt Nam lên đường dự FIFA U15 World Cup & Festival 2026

(HTV) - Đội tuyển U15 Việt Nam lên đường sang Azerbaijan tham dự FIFA U15 World Cup & Festival 2026, diễn ra từ ngày 24 đến 30/10. Với 14 cầu thủ được lựa chọn, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn hướng đến cơ hội cọ xát quốc tế, phát triển tư duy chiến thuật và tích lũy kinh nghiệm ở sân chơi bóng đá trẻ do FIFA tổ chức.

Tây Ban Nha giữ ngôi đầu bảng xếp hạng FIFA, Malawi thăng tiến 49 bậc

Tây Ban Nha giữ ngôi đầu bảng xếp hạng FIFA, Malawi thăng tiến 49 bậc

(HTV) - Bảng xếp hạng bóng đá nữ thế giới FIFA tháng 10/2026 ghi nhận Tây Ban Nha tiếp tục dẫn đầu sau loạt trận quốc tế, trong khi Malawi tạo dấu ấn với bước nhảy vọt 49 bậc. Đan Mạch cũng trở lại tốp 10 thế giới lần đầu tiên sau 16 năm.

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

Sanlé Sory ghi lại diện mạo Burkina Faso qua những bức ảnh sống động

Sanlé Sory ghi lại diện mạo Burkina Faso qua những bức ảnh sống động

Văn hóa - Giải trí 16:08 22/10/2026

(HTV) - Nhiếp ảnh gia Sanlé Sory ghi lại những đổi thay của Burkina Faso qua hàng triệu bức ảnh trong hơn sáu thập kỷ. Triển lãm “Colour Years” tại London giới thiệu một giai đoạn ít được biết đến trong sự nghiệp của ông, khi màu sắc trở thành phương tiện thể hiện phong cách sống và khát vọng của người dân Tây Phi.

Tom Cruise được vinh danh với giải Thành tựu trọn đời của Viện phim Mỹ

Tom Cruise được vinh danh với giải Thành tựu trọn đời của Viện phim Mỹ

Văn hóa - Giải trí 14:12 22/10/2026

(HTV) - Tài tử Tom Cruise sẽ nhận Giải Thành tựu trọn đời của Viện phim Mỹ (AFI) tại buổi lễ ở Hollywood vào tháng 4 tới. Giải thưởng ghi nhận những đóng góp nổi bật của nam diễn viên đối với ngành điện ảnh qua nhiều thập kỷ.

Nhà thiết kế Trung Đinh kể chuyện di sản Việt qua tà áo dài và nghệ thuật lụa | Sắc màu Việt Nam

Nhà thiết kế Trung Đinh kể chuyện di sản Việt qua tà áo dài và nghệ thuật lụa | Sắc màu Việt Nam

Show nổi bật 13:05 22/10/2026

(HTV) - Kết hợp nghệ thuật vẽ tay trên lụa, kỹ thuật nhuộm loang ombre và cảm hứng từ làng nghề truyền thống, nhà thiết kế Trung Đinh đưa áo dài trở thành ngôn ngữ kể chuyện di sản, mở ra cách tiếp cận mới để quảng bá văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Nghệ nhân Năm Tuyền trăn trở bài toán phát triển áo dài truyền thống | Sắc màu Việt Nam

Nghệ nhân Năm Tuyền trăn trở bài toán phát triển áo dài truyền thống | Sắc màu Việt Nam

Show nổi bật 11:03 22/10/2026

(HTV) - Làm thế nào để áo dài vừa giữ được bản sắc văn hóa, vừa trở thành sản phẩm thời trang có giá trị kinh tế? Nghệ nhân Năm Tuyền chia sẻ những góc nhìn về thiết kế, chất liệu, giá thành và định hướng phát triển nghề may áo dài trong đời sống hiện đại.

Xem thêm