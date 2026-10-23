Quân đội Israel đóng cửa toàn bộ khu vực Bờ Tây

Khu vực nút giao Yehuda gần thành phố Hebron, nơi quân đội Israel bắn chết 2 người sáng 23/10 (Nguồn: AP)

Quyết định được ông Netanyahu đưa ra sau khi quân đội Israel sáng 23/10 đã bắn chết 2 người đàn ông tại khu vực nút giao Yehuda, gần thành phố Hebron thuộc khu vực Bờ Tây bị chiếm đóng.

Quân đội Israel cho biết các binh sĩ đã ngăn chặn một cuộc tấn công nhằm vào thường dân Israel. Các tay súng đã mang theo một khẩu súng trường M16 và một khẩu súng ngắn.

Quân đội không nêu chi tiết về mục tiêu cụ thể của vụ việc, đồng thời chưa công bố danh tính của hai người bị bắn chết cũng như những người bị thương. Cơ quan chức năng Israel đang tiến hành điều tra vụ việc. Quân đội Israel đã lập các trạm kiểm soát và tiến hành phong tỏa các thị trấn của người Palestine trong khu vực lân cận.

Vụ tấn công của các tay súng đã khiến ít nhất 5 người bị thương, trong đó có một số trường hợp nguy kịch đang được chuyển đến các bệnh viện tại Israel.

Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir tại hiện trường (Nguồn: AP)

Theo Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir, vụ việc gần Hebron cho thấy Israel cần hạn chế quyền tự do đi lại của người Palestine trên các tuyến đường tại khu vực này.

Vụ nổ súng xảy ra ngay trước thời điểm các cử tri Israel chuẩn bị đi bỏ phiếu vào ngày 27/10 để quyết định vị trí Thủ tướng của ông Benjamin Netanyahu. Cuộc bầu cử diễn ra ba năm sau các cuộc tấn công hồi tháng 10/2023 dẫn đến cuộc xung đột quân sự tại Dải Gaza. Trước đó, chính quyền Israel đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ xảy ra các vụ tấn công trước thềm ngày bầu cử.



