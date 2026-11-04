Bầu cử Mỹ bắt đầu đóng hòm phiếu, đảng Dân chủ kỳ vọng giành lại Hạ viện

Cử tri bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại New York, Mỹ ngày 3/11/2026 (Ảnh: THX/TTXVN)

Hàng triệu người Mỹ ngày 3/11 đã tham gia bỏ phiếu để quyết định đảng nào sẽ kiểm soát Quốc hội, đồng thời thể hiện đánh giá của mình đối với Tổng thống Donald Trump.

Theo tờ New York Times, những điểm bỏ phiếu đầu tiên tại một số khu vực thuộc bang Indiana và Kentucky đã đóng cửa ngày 3/11 (theo giờ địa phương), khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đầy căng thẳng tại Mỹ bước vào những giờ cuối. Theo các thống kê ban đầu, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao tại các bang chiến địa.

Các ứng cử viên đảng Dân chủ quy trách nhiệm cho Tổng thống Trump và cuộc chiến với Iran do ông phát động trong năm nay về những khó khăn kinh tế đang làm gia tăng tâm lý bất mãn trên toàn quốc. Trong khi đó, đảng Cộng hòa, dù phải tập trung phòng thủ ngay cả tại những bang vốn có truyền thống ủng hộ mình, tìm cách mô tả các đối thủ Dân chủ là cực đoan trong các vấn đề kinh tế và xã hội.

Cử tri kỷ lục tại Texas, một số sự cố nhỏ ở các điểm bầu cử

Tại Texas, nơi diễn ra cuộc đua Thượng viện được đánh giá rất gay gắt, tổng số phiếu có thể vượt 10 triệu, cao hơn kết quả của cả hai cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ gần đây nhất. Tại Georgia, số cử tri đi bỏ phiếu trực tiếp trong ngày bầu cử được dự báo vượt mức của cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, theo thông tin từ Tổng thư ký bang.

Kết quả đầy đủ chưa thể được công bố cho đến tối muộn cùng ngày (theo giờ địa phương), thậm chí có thể phải mất vài ngày hoặc lâu hơn nếu nhiều cuộc đua có kết quả sít sao. Tuy nhiên, rõ ràng cử tri Mỹ rất muốn thể hiện quan điểm sau một chiến dịch tranh cử căng thẳng và quyết liệt. Số người bỏ phiếu sớm đã vượt tổng số của một số kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ gần đây. Tại các bang có cuộc đua Thượng viện đáng chú ý như Texas, North Carolina và Michigan, lượng cử tri bỏ phiếu sớm đều cao hơn kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ trước. Ở một số bang, tỷ lệ cử tri đăng ký thuộc đảng Dân chủ trong số người bỏ phiếu sớm cũng tăng lên.

Một số điểm bỏ phiếu trên cả nước ghi nhận trục trặc, trong đó có hạt Westchester, bang New York. Sự cố kỹ thuật với máy bỏ phiếu tại hạt Westchester, ngoại ô thành phố New York, khiến giới chức phải thu thập phiếu bằng phương pháp thủ công trong một cuộc đua Hạ viện cạnh tranh. Tại Florida, lũ lụt buộc hơn 20 điểm bỏ phiếu ở 8 hạt phải di dời. Ở North Carolina, lỗi kỹ thuật tại một số khu vực gây chậm trễ nhỏ; giới chức bầu cử bang cho biết sẽ lùi thời điểm công bố kết quả từ 19 giờ 30 lên ít nhất 20 giờ 15.

Tuy nhiên, tính đến chiều 3/11(theo giờ địa phương), chưa có dấu hiệu cho thấy xảy ra sự cố nghiêm trọng trên diện rộng.

Các điểm bỏ phiếu cuối cùng tại bang Alaska sẽ chỉ đóng cửa vào 1 giờ sáng 4/11 theo giờ miền Đông nước Mỹ.

Đảng Dân chủ kỳ vọng giành lại Hạ viện, cuộc đua Thượng viện vẫn khó khăn

Đảng Dân chủ hy vọng đang đứng trước cơ hội giành được những thắng lợi lớn, qua đó cản trở chương trình nghị sự trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump và chứng minh rằng đảng này có thể giành chiến thắng tại những bang vốn nghiêng về đảng Cộng hòa.

Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy đảng Dân chủ được đánh giá có nhiều khả năng giành quyền kiểm soát Hạ viện, dù vẫn chưa rõ mức độ lan rộng của chiến thắng tại các địa bàn vốn ủng hộ đảng Cộng hòa.

Các khảo sát cũng cho thấy đảng Dân chủ có thể gia tăng số ghế tại Thượng viện và giới lãnh đạo đảng hy vọng giành được đa số. Tuy nhiên, đây vẫn là mục tiêu khó khăn bởi để giành lại quyền kiểm soát Thượng viện, đảng Dân chủ phải lật ngược kết quả tại 4 ghế hiện do đảng Cộng hòa nắm giữ, đồng thời bảo vệ toàn bộ các ghế của mình.

Tiền bạc cũng đổ vào chiến dịch tranh cử với quy mô lớn. Theo dữ liệu của AdImpact, xét về chi tiêu quảng cáo chính trị, đây là kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ tốn kém nhất kể từ ít nhất năm 2018. Tỷ phú Elon Musk, người giàu nhất thế giới, đã đóng góp riêng 474 triệu USD cho các tổ chức, ứng cử viên và lực lượng đồng minh của đảng Cộng hòa – mức đóng góp của một cá nhân lớn nhất trong một chu kỳ bầu cử.

Nguồn: baotintuc.vn (TTXVN)