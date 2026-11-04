Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ: Đảng Dân chủ đang chiếm ưu thế

Tuy nhiên, cuộc cạnh tranh chưa ngã ngũ trong bối cảnh nhiều khu vực chưa hoàn tất kiểm phiếu. Tại Thượng viện, đảng Dân chủ ghi nhận hai chiến thắng đáng chú ý tại South Carolina và North Carolina. Ở South Carolina, ứng cử viên Annie Andrews đánh bại Darline Graham, người được Tổng thống Donald Trump ủng hộ, trở thành ứng cử viên Dân chủ đầu tiên giành ghế Thượng viện tại bang này kể từ năm 1998. Đây là kết quả đáng chú ý khi ông Trump từng giành chiến thắng tại bang này với cách biệt gần 18 điểm phần trăm trong cuộc bầu cử năm 2024.

Kết quả sơ bộ cho thấy đảng Dân chủ đang chiếm ưu thế (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, tại North Carolina, ứng cử viên Roy Cooper cũng giành chiến thắng trước đối thủ đảng Cộng hòa, giúp đảng Dân chủ có thêm hai trong số bốn ghế cần thiết để giành quyền kiểm soát Thượng viện.

Cuộc bầu cử này sẽ quyết định tương quan quyền lực tại Quốc hội Mỹ trong hai năm tới (Ảnh: Reuters)

Ở Hạ viện, đảng Dân chủ cũng đang có triển vọng giành lại quyền kiểm soát. Theo dự báo của một số mạng lưới truyền hình, đảng này có thể giành đa số tại cơ quan này. Tuy nhiên, phần lớn các cuộc đua sít sao vẫn chưa có kết quả cuối cùng.

Đảng Dân chủ đang tiến gần hơn đến mục tiêu giành quyền kiểm soát Quốc hội Mỹ khi kết quả ban đầu cho thấy đảng này giành thêm các ghế quan trọng tại Thượng viện, và có cơ hội giành lại đa số tại Hạ viện.

Cuộc bầu cử lần này được xem là phép thử đối với chính quyền Tổng thống Donald Trump sau hai năm cầm quyền. Kết quả cuối cùng tại các bang còn lại sẽ quyết định tương quan quyền lực tại Quốc hội Mỹ trong hai năm tiếp theo.