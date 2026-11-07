EcoWipes khởi công nhà máy miền Nam quy mô 21.000 m² tại Tây Ninh

Mở rộng quy mô, nâng cao năng lực sản xuất

Sáng 1/11, Công ty Cổ phần EcoWipes Việt Nam tổ chức lễ khởi công Dự án Nhà máy EcoWipes Miền Nam tại đường số 6, Khu công nghiệp Trảng Bàng, phường An Tịnh, tỉnh Tây Ninh. Nhà máy có quy mô diện tích 21.000 m², tổng vốn đầu tư dự kiến 200 tỷ đồng, nằm trong chiến lược mở rộng hoạt động sản xuất của doanh nghiệp.

Phối cảnh Nhà máy EcoWipes Miền Nam với quy mô diện tích 21.000 m² tại Khu công nghiệp Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

Với hơn 16 năm hoạt động trong lĩnh vực sản xuất khăn ướt, khăn khô và các sản phẩm vệ sinh, chăm sóc cá nhân, EcoWipes từng bước phát triển năng lực cung ứng cho thị trường trong nước, đồng thời mở rộng hoạt động sản xuất theo yêu cầu (OEM) và xuất khẩu.

Đại diện Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần EcoWipes Việt Nam phát biểu tại lễ khởi công dự án nhà máy mới

Việc đầu tư nhà máy mới được kỳ vọng giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng đáp ứng đơn hàng, đa dạng hóa danh mục sản phẩm. Bên cạnh đó, vị trí tại Khu công nghiệp Trảng Bàng cũng tạo điều kiện thuận lợi về hạ tầng sản xuất và kết nối logistics, hỗ trợ hoạt động vận chuyển, lưu thông hàng hóa.

Ứng dụng công nghệ, hướng đến sản xuất đồng bộ

Theo định hướng đầu tư, nhà máy mới sẽ được trang bị máy móc hiện đại, ứng dụng công nghệ tự động hóa nhằm tối ưu quy trình, nâng cao năng suất và duy trì chất lượng sản phẩm đồng bộ.

Dự án có công suất thiết kế dự kiến đạt 100 triệu gói sản phẩm khăn ướt lớn mỗi năm. Đây cũng là cơ sở để EcoWipes đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, phát triển sản phẩm và cung cấp các giải pháp sản xuất OEM, mở rộng hợp tác với doanh nghiệp, đối tác trong nước và quốc tế.

Đại diện chủ đầu tư và các đơn vị liên quan thực hiện nghi thức xúc cát, chính thức khởi công Dự án Nhà máy EcoWipes Miền Nam

Phát biểu tại lễ khởi công, bà Lê Thị Bảo Yến, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần EcoWipes Việt Nam cho biết, việc xây dựng nhà máy tại Tây Ninh đánh dấu bước tiếp theo trong chiến lược đầu tư dài hạn của doanh nghiệp. Qua đó, EcoWipes hướng đến xây dựng năng lực sản xuất ổn định, ứng dụng công nghệ phù hợp và nâng cao tiêu chuẩn chất lượng để phục vụ tốt hơn khách hàng trong nước cũng như các đối tác quốc tế.

Tạo thêm cơ hội việc làm tại địa phương

Bên cạnh mục tiêu phát triển sản xuất, nhà máy mới còn được kỳ vọng tạo thêm cơ hội việc làm cho người lao động tại địa phương, đồng thời thúc đẩy hoạt động đào tạo nhân sự trong các lĩnh vực kỹ thuật, quản lý chất lượng và vận hành sản xuất.

Đại diện chủ đầu tư, đơn vị tổng thầu và các đối tác chụp ảnh lưu niệm tại lễ khởi công Nhà máy EcoWipes Miền Nam

Theo kế hoạch, Nhà máy EcoWipes Miền Nam dự kiến hoàn thành và bắt đầu đi vào hoạt động trong tháng 4/2027. Dự án được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực sản xuất của doanh nghiệp, mở rộng cơ hội hợp tác và đưa các sản phẩm sản xuất tại Việt Nam tiếp cận sâu hơn với thị trường quốc tế.







