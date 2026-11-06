Indonesia phát triển du lịch gắn với bảo tồn cá mập voi

Du khách đến Botubarani có thể ngắm cá mập voi qua đáy thuyền trong suốt hoặc lặn với ống thở. Cơ hội tương tác với cá mập voi cũng biến nơi đây thành điểm đến du lịch hấp dẫn, mang về thu nhập cho ngư dân tới 3 triệu rupi mỗi tháng.

Du khách trải nghiệm dịch vụ ngắm cá mập voi qua đáy thuyền trong suốt hoặc lặn với ống thở tại làng ven biển Botubarani, tỉnh Gorontalo, Indonesia

Cá mập voi là loài cá lớn nhất thế giới, có thể dài tới 18 mét và hiện bị đe dọa tuyệt chủng. Ước tính chỉ còn khoảng 699 cá thể ở khu vực các đảo phía đông nước này.

Theo các chuyên gia, việc cho cá mập voi ăn thường xuyên có thể làm thay đổi tập tính tự nhiên và ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng. Cơ quan chức năng đang tìm cách hạn chế hoạt động này.

Hoạt động du lịch ngắm cá mập voi tại Botubarani thu hút đông đảo du khách, đồng thời đặt ra yêu cầu bảo vệ tập tính tự nhiên của loài cá lớn nhất thế giới này

Nhóm giám sát cá mập voi tại Botubarani cũng đã phát triển thiết bị chiếu sáng chạy bằng năng lượng Mặt trời để thu hút sinh vật phù du và cá nhỏ, nguồn thức ăn tự nhiên của loài.