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Kinh tế

Bắt sóng thị trường 18/10/2026: Vàng trong nước tiếp đà giảm, giá dầu thế giới tăng mạnh | NewZMoney

THÙY DƯƠNG, CHUYÊN GIA PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH KAFI
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(HTV) - Sáng 18/10, giá vàng trong nước tiếp đà giảm, vàng miếng SJC được niêm yết quanh mức 140,6 - 143,6 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá dầu thế giới tăng mạnh, với dầu Brent tiến sát 110 USD/thùng; tỷ giá trung tâm ở mức 25.637 đồng/USD.

Bắt sóng thị trường 18/10/2026: Vàng trong nước tiếp đà giảm, giá dầu thế giới tăng mạnh | NewZMoney- Ảnh 1.

Thị trường vàng hôm nay

Vàng trong nước: Giá vàng miếng SJC tiếp tục giảm, được niêm yết ở mức 140,6 triệu đồng/lượng mua vào và 143,6 triệu đồng/lượng bán ra. Vàng nhẫn SJC giao dịch quanh mức 140,1 - 143,2 triệu đồng/lượng. Diễn biến này cho thấy thị trường vàng trong nước vẫn chịu áp lực điều chỉnh sau những phiên biến động mạnh.

Bắt sóng thị trường 18/10/2026: Vàng trong nước tiếp đà giảm, giá dầu thế giới tăng mạnh | NewZMoney- Ảnh 2.

Vàng thế giới: Giá vàng giao ngay tham chiếu quanh mức 4.164,68 USD/ounce. Do thị trường quốc tế nghỉ giao dịch cuối tuần, mức giá này phản ánh diễn biến của phiên gần nhất. Quy đổi theo tỷ giá ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương khoảng 131 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế và phí.

Thị trường xăng dầu hôm nay

Giá xăng dầu trong nước: Giá bán lẻ xăng dầu tiếp tục áp dụng theo kỳ điều hành ngày 15/10. Xăng E5 RON92 không cao hơn 26.971 đồng/lít; xăng E10 RON95-III không cao hơn 27.029 đồng/lít. Dầu diesel 0,05S có giá tối đa 29.106 đồng/lít, trong khi dầu mazut 180CST 3.5S ở mức 22.135 đồng/kg.

Bắt sóng thị trường 18/10/2026: Vàng trong nước tiếp đà giảm, giá dầu thế giới tăng mạnh | NewZMoney- Ảnh 3.

Giá dầu thế giới: Kết thúc phiên giao dịch ngày 16/10, giá dầu tăng mạnh do lo ngại nguồn cung từ Trung Đông. Dầu Brent tăng 3,94 USD, tương đương 3,7%, lên 109,86 USD/thùng; dầu WTI tăng 3,44 USD, tương đương 3,5%, lên 101,41 USD/thùng. Tính chung cả tuần, dầu Brent tăng 4,9%, còn WTI tăng 10,4%.

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay

Tỷ giá: Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.637 đồng/USD, giảm 5 đồng so với phiên trước. Tại Vietcombank, đồng USD được niêm yết ở mức 25.670 đồng/USD mua vào và 26.080 đồng/USD bán ra.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY giảm 0,28%, xuống 101,78 điểm. Đồng USD suy yếu sau chuỗi bốn tuần tăng liên tiếp, trong bối cảnh kỳ vọng về chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có sự thay đổi.

Nội dung chuyên môn được phối hợp thực hiện cùng Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi.

Theo dõi các bài viết phân tích tài chính chuyên sâu hàng ngày tại chuyên trang NewZMoney và đón xem chương trình NewZMoney phát sóng 17 giờ 30 thứ Bảy hàng tuần trên HTV9.

https://youtu.be/W0fJSKgsZk0?si=4Ub4pMUUZkzLrjth

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