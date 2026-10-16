Thị trường vàng và tỉ giá ngoại tệ hôm nay

Thị trường vàng: Giá vàng miếng SJC, DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt giữ ổn định ở mức 140,3 - 143,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đi ngang so với phiên trước. Riêng Phú Quý SJC niêm yết ở 139,8 - 143,3 triệu đồng/lượng. Với vàng nhẫn, SJC, PNJ và Phú Quý giao dịch quanh 139,8 - 142,8 triệu đồng/lượng. Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay tăng mạnh lên ngưỡng 4.170 USD/ounce, chấm dứt chuỗi 3 phiên giảm liên tiếp bất chấp dữ liệu lạm phát (CPI) tháng 9 của Mỹ cao hơn dự kiến. Chênh lệch giữa giá vàng miếng trong nước và thế giới hiện ở mức khoảng 12,7 triệu đồng/lượng.

Tỉ giá: Ngân hàng Nhà nước công bố tỉ giá trung tâm ở mức 25.642 đồng/USD, giảm 4 đồng. Tại các ngân hàng thương mại, giá mua - bán USD cũng giảm nhẹ, với Vietcombank niêm yết ở mức 25.650 - 26.060 đồng/USD. Trên bình diện quốc tế, chỉ số DXY đo lường sức mạnh đồng bạc xanh lùi về quanh 102,0 - 102,1 điểm sau khi chạm đỉnh 18 tháng, do giới đầu tư tạm gác lại số liệu lạm phát để dồn sự chú ý vào đợt bán tháo trên thị trường chứng khoán.

Thị trường xăng dầu hôm nay

Thị trường thế giới: Giá dầu biến động trái chiều khi dầu Brent lùi nhẹ về quanh mức 104,7 - 105,92 USD/thùng, trong khi WTI tăng lên ngưỡng 94,1 - 97,97 USD/thùng. Diễn biến này đến từ việc thị trường cân nhắc giữa rủi ro gián đoạn nguồn cung do căng thẳng tại Trung Đông và khả năng Mỹ nới lỏng một số biện pháp trừng phạt đối với "hạm đội bóng tối" để giảm chi phí vận chuyển năng lượng.

Thị trường trong nước: Giá bán lẻ xăng dầu chính thức giảm mạnh từ kỳ điều hành 15 giờ ngày 15/10, chấm dứt chuỗi 6 kỳ tăng liên tiếp. Cụ thể, xăng E5RON92 giảm 732 đồng/lít, không cao hơn 26.971 đồng/lít; xăng E10RON95-III giảm 1.225 đồng/lít, ở mức 27.029 đồng/lít và dầu diesel 0.05S giảm 22 đồng/lít, lùi về 29.106 đồng/lít.

Thị trường tài chính và chứng khoán hôm nay

Thị trường trong nước: VN-Index giảm 6,52 điểm (-0,38%), đóng cửa tại 1.698,35 điểm, ghi nhận phiên giảm thứ bảy liên tiếp và thủng mốc tâm lý 1.700 điểm. Áp lực bán dồn mạnh vào cổ phiếu VHM và nhóm dầu khí, bảo hiểm trong phiên đáo hạn phái sinh. Lực kéo từ MBB, FPT và nhóm chứng khoán giúp độ rộng thị trường giữ được trạng thái cân bằng với 164 mã tăng so với 153 mã giảm trên HOSE. Tổng giá trị giao dịch khớp lệnh đạt hơn 14.000 tỷ đồng. Khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh khoảng 714 tỷ đồng trên toàn thị trường, tập trung xả các mã VIC, STB và TCB.

Thị trường thế giới: Phố Wall chứng kiến sự sụt giảm mạnh mẽ trong phiên gần nhất. S&P 500 lùi 1,11% xuống 7.718,94 điểm, trong khi Nasdaq giảm sâu 1,88% xuống 26.692,87 điểm do áp lực bán mạnh tại nhóm cổ phiếu bán dẫn và AI. Dow Jones cũng lùi nhẹ 0,09%. Nguyên nhân chủ yếu do dữ liệu CPI tháng 9 của Mỹ tăng 3,7% so với cùng kỳ, nóng hơn dự báo, làm dấy lên lo ngại Fed sẽ duy trì môi trường lãi suất cao trong thời gian dài hơn.

Dự báo từ Chuyên gia và phân tích chuyên sâu

Theo chuyên gia phân tích tài chính Kafi nhận định, phiên 16/10 cho thấy VN-Index tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh khi chính thức mất mốc 1.700 điểm. Sự phân hóa diễn ra gay gắt khi dòng tiền quay sang nâng đỡ nhóm chứng khoán, một số mã ngân hàng và công nghiệp, trong khi áp lực xả hàng đè nặng lên nhóm năng lượng, bất động sản và bảo hiểm. Khối ngoại liên tục bán ròng mạnh cho thấy dòng tiền chung vẫn đang rất thận trọng.

Về mặt quản trị rủi ro, chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư chưa vội bắt đáy khi VN-Index đã thủng mốc hỗ trợ và vẫn nằm dưới các đường trung bình động (MA10, MA20). Cần hạn chế tâm lý mua đuổi nếu chỉ số có những nhịp hồi phục kỹ thuật lên vùng kháng cự 1.705 - 1.715 điểm. Chiến lược lúc này là duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức vừa phải, chủ động hạ margin và chỉ giải ngân thăm dò từng phần vào các cổ phiếu đầu ngành khi VN-Index lấy lại mốc 1.700 điểm đi kèm thanh khoản cải thiện bền vững. Cần đặt kỷ luật cắt lỗ rõ ràng nếu chỉ số tiếp tục lùi về vùng 1.680 điểm.

Theo đánh giá của chuyên gia, trong bối cảnh dòng tiền phân hóa cao, việc kiên nhẫn quan sát thị trường và hướng sự tập trung vào các nhóm ngành có sức mạnh tương đối cao, nền giá thấp hoặc kỳ vọng kết quả kinh doanh quý III tích cực (như nhóm chứng khoán) là lựa chọn an toàn hiện tại.

Dự báo đầu tư: Chuẩn bị gì trước những biến động thị trường?

Trước khi xuống tiền, nhà đầu tư nên đặt ngưỡng cắt lỗ và chốt lời rõ ràng ngay từ đầu để tránh ra quyết định theo cảm xúc khi thị trường có những nhịp biến động mạnh. Kỷ luật bảo vệ vốn là ưu tiên hàng đầu trong giai đoạn nhạy cảm này.

Phiên 16/10, VN-Index được dự báo sẽ tiếp tục trạng thái giằng co trong biên độ 1.680 - 1.715 điểm. Nhà đầu tư cần đặc biệt theo dõi sự biến động của thanh khoản, động thái mua/bán của khối ngoại để xác nhận khả năng lấy lại mốc tâm lý 1.700 điểm, đồng thời bám sát dữ liệu PPI, doanh số bán lẻ của Mỹ và mùa báo cáo lợi nhuận Quý III sắp tới.

Nội dung chuyên môn được phối hợp thực hiện cùng Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi.

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