Bắt sóng thị trường 17/10: Vàng SJC quay đầu tăng, giá dầu Brent tiến sát 110 USD/thùng | NewZMoney

Thị trường vàng hôm nay

Vàng trong nước: Sáng 17/10, giá vàng miếng quay đầu tăng tại các thương hiệu lớn. SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, PNJ và DOJI cùng tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, lên 140,9 - 143,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Riêng Phú Quý tăng 500.000 đồng/lượng ở chiều mua và 600.000 đồng/lượng ở chiều bán, niêm yết tại 140,3 - 143,9 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn cũng tăng tại nhiều thương hiệu, với mức bán ra cao nhất 143,9 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới: Giá vàng thế giới sáng 17/10 ở mức 4.166,1 USD/ounce, giảm gần 4 USD/ounce so với sáng 16/10. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 131 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế và phí.

Thị trường xăng dầu hôm nay

Giá xăng dầu trong nước: Sáng 17/10, giá bán lẻ xăng dầu trong nước tiếp tục áp dụng theo kỳ điều hành ngày 15/10. Xăng E5RON92 không cao hơn 26.971 đồng/lít, xăng E10RON95-III không cao hơn 27.029 đồng/lít; dầu diesel 0,05S không cao hơn 29.106 đồng/lít, còn dầu mazut 180CST 3.5S ở mức tối đa 22.135 đồng/kg. So với kỳ trước, E5RON92 giảm 732 đồng/lít, E10RON95-III giảm 1.225 đồng/lít và dầu diesel giảm 22 đồng/lít, trong khi dầu mazut tăng 1.043 đồng/kg. Quân đội nhân dân

Giá dầu thế giới: Kết thúc phiên 16/10, giá dầu tăng mạnh do lo ngại nguồn cung từ Trung Đông. Dầu Brent tăng 3,94 USD, tương đương 3,7%, lên 109,86 USD/thùng, mức cao nhất kể từ ngày 19/5; dầu WTI tăng 3,44 USD, tương đương 3,5%, lên 101,41 USD/thùng, mức cao nhất kể từ ngày 17/9. Tính chung cả tuần, Brent tăng 4,9% và WTI tăng 10,4%. Quân đội nhân dân

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay

Tỷ giá: Sáng 17/10, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.637 đồng/USD, giảm 5 đồng so với phiên trước. Tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước, USD được niêm yết ở 24.406 - 26.868 đồng/USD; Vietcombank niêm yết 25.670 - 26.080 đồng/USD, VietinBank 25.530 - 26.070 đồng/USD, còn BIDV 25.685 - 26.065 đồng/USD.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY giảm 0,28% xuống 101,78 điểm. Đồng USD tiếp tục suy yếu khi kỳ vọng Fed tăng lãi suất giảm bớt; theo CME FedWatch được QĐND dẫn lại, thị trường hiện đánh giá xác suất Fed giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp cuối tháng ở mức 83%.

Nội dung chuyên môn được phối hợp thực hiện cùng Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi.