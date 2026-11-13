Thị trường chứng khoán biến động sau khi CEO Nvidia từ chức

Ông Jensen Huang, người đồng sáng lập Nvidia, từ chức trước sức ép từ ban giám đốc sau các thông tin liên quan đến quan hệ ngoài luồng. Giám đốc tài chính (CFO) Colette Kress sẽ tạm thời giữ chức quyền CEO bên cạnh công việc hiện tại. Ban giám đốc Nvidia cho biết đang cân nhắc các ứng viên nội bộ và bên ngoài để tìm người thay thế chính thức.

Tại sàn giao dịch New York, cổ phiếu Nvidia có thời điểm giảm tới 13% khi mở cửa trước khi thu hẹp đà giảm và chốt phiên ở mức giảm 4,3%. Cổ phiếu Nvidia là mã thành phần trong cả hai chỉ số Dow Jones và Nasdaq. Chỉ số Nasdaq cũng trải qua một phiên biến động mạnh khi có thời điểm tăng điểm giữa phiên trước khi đóng cửa giảm 0,4%.

Cụ thể, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,4% xuống 52.297,09 điểm, chỉ số S&P 500 giảm 0,4% xuống 7.592,40 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite giảm 0,4% xuống 25.366,09 điểm.

Trái ngược với Nvidia, cổ phiếu một số đối thủ cạnh tranh lại tăng mạnh, trong đó Broadcom và AMD đều tăng hơn 5%. Chuyên gia Patrick O'Hare của Briefing.com nhận định giới đầu tư đang điều chỉnh dòng vốn sang những doanh nghiệp có thể hưởng lợi khi Nvidia gặp khó khăn, yếu tố phần nào giúp xoa dịu đà giảm của thị trường.

Diễn biến của các cổ phiếu công nghệ khác ghi nhận sự phân hóa. Giá cổ phiếu của các công ty hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) gồm Nebius và CoreWeave giảm lần lượt 16,8% và 6,9%. Trong khi đó, các tập đoàn công nghệ lớn như Amazon, Microsoft và Alphabet (công ty mẹ của Google) đều tăng giá.

Một số nhà phân tích nhận định việc ông Huang rời vị trí lãnh đạo sẽ không ảnh hưởng đến các dự án AI đang triển khai trong ngắn hạn. Tuy nhiên, chuyên gia Chris Low của FHN Financial lưu ý sự xáo trộn tại Nvidia diễn ra ngay sau cuộc bầu cử tại Mỹ. Theo ông Low, việc phát triển AI chậm lại có thể là yếu tố tích cực xét từ góc độ lạm phát và lãi suất, do hoạt động xây dựng hạ tầng AI là động lực chính tạo áp lực lạm phát từ phía cầu. Việc thiếu vắng ông Huang có thể không chấm dứt sự phát triển của AI nhưng có thể làm chậm tiến trình này.

Tại châu Âu, các chỉ số chứng khoán chính đều đóng cửa trong sắc xanh nhờ kết quả kinh doanh khả quan của doanh nghiệp và sự lạc quan về làn sóng AI. Chỉ số DAX của Đức có thời điểm đạt mức kỷ lục trên 27.000 điểm trước khi thu hẹp đà tăng.

Cụ thể, chỉ số FTSE 100 tại London tăng 0,3% lên 10.863,09 điểm, chỉ số CAC 40 tại Paris tăng 0,3% lên 8.361,36 điểm, còn chỉ số DAX tại Frankfurt tăng 0,4% lên 26.771,88 điểm.

Tại Việt Nam, kết thúc phiên 12/11, chỉ số VN-Index giảm 12,15 điểm (0,7%) xuống 1.734,75 điểm, còn chỉ số HNX-Index tăng 0,89 điểm (0,35%) lên 256,62 điểm./.

Nguồn: https://baotintuc.vn/thi-truong-chung-khoan-bien-dong-sau-khi-ceo-nvidia-tu-chuc-post1402344.html