Khống chế phạm nhân thụ án 20 năm tù tại khu vực triền núi

Lực lượng chức năng Công an tỉnh Khánh Hòa đã phát hiện và khống chế thành công phạm nhân Lữ Văn Toàn (32 tuổi, quê Thanh Hóa) khi đối tượng đang di chuyển tại khu vực triền núi thuộc xã Bắc Khánh Vĩnh. Lữ Văn Toàn là đối tượng đang chấp hành án phạt 20 năm tù về tội Giết người nhưng đã lợi dụng sơ hở để trốn khỏi Trại giam A2 vào ngày 21/10/2026.

Phạm nhân Lữ Văn Toàn

Thời điểm bị bao vây, đối tượng không kịp chống trả và nhanh chóng bị lực lượng công an khống chế, đưa về trụ sở để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Trước đó, trong các ngày 24/10 và 28/10, cơ quan chức năng cũng đã lần lượt truy bắt thành công hai phạm nhân trốn trại khác là Lê Văn Cường và Võ Hoàng Duy.

Cảnh giác cao độ với phạm nhân nguy hiểm duy nhất đang lẩn trốn

Như vậy, sau khi bắt giữ Lữ Văn Toàn, trong số 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2, hiện chỉ còn Hồ Văn Tình (24 tuổi, quê Gia Lai) đang lẩn trốn ngoài cộng đồng. Đây là đối tượng nguy hiểm đang chấp hành án phạt 20 năm tù về các tội Giết người và Mua bán trái phép chất ma túy.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không bao che, chứa chấp hay cung cấp phương tiện, tiền bạc giúp sức cho phạm nhân lẩn trốn. Khi phát hiện hoặc nghi ngờ đối tượng xuất hiện, người dân tuyệt đối không tự ý tiếp cận, vây bắt hay đe dọa, cần giữ khoảng cách an toàn và lập tức thông báo cho cơ quan công an gần nhất để xử lý kịp thời.