Bắt giữ 4 đối tượng trộm cắp gà của người dân vùng biên Đắk Lắk

Nhóm đối tượng trộm cắp tài sản của người dân bị lực lượng chức năng bắt giữ, xử lý (Ảnh: Công an xã Ea Bung chụp tháng 10/2026)

Ngày 1/11, Công an xã Ea Bung, tỉnh Đắk Lắk thông tin, lực lượng chức năng vừa tổ chức mật phục, bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản của người dân trên địa bàn.

Trước đó, trong đêm 30/10 đến rạng sáng 31/10, Công an xã Ea Bung triển khai lực lượng mật phục, phát hiện và bắt giữ 4 đối tượng đang thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Tang vật thu giữ gồm 2 bao tải bên trong chứa gà và 2 xe mô tô.

Các đối tượng gồm G, C, T và Đ, cùng trú tại xã Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk.

Theo thông tin ban đầu, nhóm đối tượng sử dụng 2 xe mô tô, phân công vai trò cụ thể để thực hiện hành vi trộm cắp. Trong đó, G và C điều khiển phương tiện, chở T và Đ đến địa bàn thôn 2, xã Ea Bung.

Lợi dụng đêm khuya, khi người dân đang ngủ say, T và Đ trực tiếp đột nhập vào khu vực nuôi nhốt gia cầm để bắt trộm gà. Sau đó, các đối tượng đưa số tài sản trộm cắp được đến vị trí tập kết nhằm tẩu thoát.

Nguồn: Báo Lao động



