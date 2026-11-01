Barcelona thắng đậm Alaves 6-1, trở lại mạch chiến thắng

Hàng công Barcelona bùng nổ ngay trong hiệp một

Trước sự cổ vũ của khán giả tại sân Spotify Camp Nou, Barcelona nhanh chóng áp đặt thế trận và mở tỷ số ở phút thứ 8. Từ đường chuyền xuyên tuyến của Pedri, Fermín López thoát xuống bên cánh trái rồi căng ngang để Raphinha dứt điểm thành công.

Đến phút 23, Fermín tiếp tục ghi dấu ấn với pha xử lý và dứt điểm ở góc hẹp, nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà. Tiền vệ người Tây Ban Nha sau đó kiến tạo để Raphinha hoàn tất cú đúp ở phút 41.

Barcelona thắng Alaves 6-1, giữ vững ngôi đầu bảng La Liga sau vòng 11 (Ảnh: Reuters)

Barcelona khép lại hiệp một với lợi thế bốn bàn. Trong thời gian bù giờ, Lamine Yamal tung cú sút chìm hiểm hóc từ ngoài vòng cấm, nâng tỷ số lên 4-0 sau một pha phối hợp mạch lạc.

Sang hiệp hai, đội bóng của HLV Hansi Flick tiếp tục duy trì sức ép. Phút 64, Lamine Yamal ghi bàn thứ hai sau đường chuyền của Gabriel Jesus. Ban đầu, bàn thắng bị từ chối vì lỗi việt vị, nhưng sau khi tham khảo VAR, trọng tài công nhận pha lập công của cầu thủ trẻ.

Phút 81, Anthony Gordon vào sân từ ghế dự bị và nhanh chóng ghi bàn thứ sáu cho Barcelona sau đường chọc khe của Rodri. Alaves có bàn danh dự ở phút 84 khi Mariano Díaz tận dụng sai sót của hàng thủ đội chủ nhà, ấn định tỷ số 6-1.

Barcelona giữ ngôi đầu trước chặng đua quan trọng

Chiến thắng trước Alaves giúp Barcelona giải tỏa áp lực sau những kết quả không như mong đợi trước PSG tại Champions League và Real Madrid ở La Liga. Đội bóng hiện có 30 điểm sau 11 trận, hơn Atletico Madrid hai điểm. Real Madrid đứng thứ ba trước trận đấu với Racing Santander.

Dù hàng công thi đấu hiệu quả, Barcelona vẫn đối mặt với những khó khăn về nhân sự nơi hàng phòng ngự. Một số cầu thủ chấn thương khiến HLV Hansi Flick phải điều chỉnh đội hình, trong đó Frenkie de Jong được bố trí đá ở hàng thủ. Khả năng duy trì sự chắc chắn sẽ là yếu tố quan trọng khi đội bóng bước vào giai đoạn lịch thi đấu dày đặc.

Lamine Yamal ghi hai bàn trong chiến thắng đậm của Barcelona trước Alaves (Ảnh: Reuters)

Ở trận đấu tiếp theo tại Champions League, Barcelona sẽ tiếp đón Aston Villa ngày 4/11, trước khi làm khách trên sân Atletico Madrid tại La Liga ngày 8/11. Màn trình diễn trước Alaves mang lại tín hiệu tích cực cho đội chủ sân Camp Nou, nhưng thử thách sắp tới sẽ đòi hỏi sự ổn định cả trong tấn công lẫn phòng ngự.

Nguồn: Reuters