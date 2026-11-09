Fermín López là nhân vật nổi bật khi ghi cả hai bàn thắng cho đội khách (Ảnh: Reuters)

Barcelona đánh bại Atlético Madrid với tỉ số 2-1 trong trận đấu thuộc vòng 12 La Liga mùa giải 2026. Fermín López là nhân vật nổi bật khi ghi cả hai bàn thắng cho đội khách, giúp thầy trò HLV Hansi Flick giành trọn ba điểm tại sân Riyadh Air Metropolitano.

Atlético Madrid nhập cuộc chủ động và sớm gây sức ép lên hàng phòng ngự dâng cao của Barcelona. Trong tám phút đầu, cả hai đội đều có tình huống đưa bóng trúng xà ngang. Đến phút thứ 10, đội chủ nhà mở tỉ số. Julián Álvarez thực hiện đường tạt bóng để Giuliano Simeone áp sát và đưa bóng vào lưới ở cự ly gần.

Sau bàn thua, Barcelona từng bước cải thiện khả năng kiểm soát bóng. Lamine Yamal và Pedri tạo ra nhiều tình huống gây sức ép lên hàng thủ Atlético Madrid. Phút 45, Pedri có pha đi bóng mạnh mẽ trước khi tạo cơ hội để Fermín López dứt điểm, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng 1-1.

Barcelona thắng Atlético Madrid, củng cố ngôi đầu La Liga (Ảnh: Reuters)

Sau giờ nghỉ, Barcelona chiếm ưu thế rõ rệt hơn. Đội khách kiểm soát khu vực giữa sân và hạn chế đáng kể những pha lên bóng của Atlético Madrid. Phút 66, Lamine Yamal tung đường chuyền sắc bén vào khu vực nguy hiểm. Fermín López xử lý chính xác, hoàn tất cú đúp và đưa Barcelona vượt lên dẫn 2-1.

Trong khoảng thời gian còn lại, Atlético Madrid cố gắng đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, Barcelona duy trì khả năng kiểm soát bóng và không để đối thủ tạo ra sức ép đủ lớn. HLV Hansi Flick đánh giá đội bóng đã cải thiện khả năng áp sát và kiểm soát thế trận trong hiệp hai, qua đó xứng đáng với chiến thắng.

Kết quả này giúp Barcelona có 33 điểm sau 12 trận, tiếp tục dẫn đầu La Liga. Real Madrid đứng thứ hai với 30 điểm, còn Atlético Madrid xếp thứ ba với 28 điểm. Chiến thắng trên sân khách giúp Barcelona bảo toàn lợi thế trong cuộc cạnh tranh ngôi đầu với hai đối thủ thành Madrid.

Nguồn: Reuters