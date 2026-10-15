Barbie Céline Dion tái hiện màn trình diễn Oscar 1998

Chiếc váy xanh ôm dáng, mái tóc được tạo kiểu cầu kỳ và mặt dây chuyền hình trái tim từng xuất hiện trong một khoảnh khắc đáng nhớ tại Oscar nay được tái hiện qua búp bê Barbie. Sản phẩm mới của Mattel đưa hình ảnh nữ danh ca Céline Dion trở lại với công chúng theo một cách đặc biệt.

Barbie Céline Dion tái hiện khoảnh khắc tại Oscar 1998

Hãng đồ chơi Mattel vừa giới thiệu mẫu búp bê thuộc dòng Barbie Signature, lấy cảm hứng từ màn trình diễn "My Heart Will Go On" của Céline Dion tại lễ trao giải Oscar năm 1998.

Mattel tái hiện khoảnh khắc biểu diễn tại Oscar 1998 qua mẫu búp bê Barbie Signature lấy cảm hứng từ Céline Dion

Ca khúc là nhạc phim "Titanic", gắn liền với tên tuổi của nữ ca sĩ và trở thành một trong những dấu ấn nổi bật trong sự nghiệp của cô.

Đáng chú ý, thay vì lựa chọn một hình ảnh sân khấu mới, Mattel tái hiện diện mạo của Céline Dion tại sự kiện Oscar, đưa khoảnh khắc biểu diễn thành một sản phẩm sưu tầm.

Thiết kế Barbie Céline Dion có gì đặc biệt?

Mẫu búp bê nổi bật với chiếc váy dài màu xanh, thiết kế cổ cao và ôm sát cơ thể. Phần chân váy mở rộng, tạo hiệu ứng mềm mại, tương đồng với trang phục nữ danh ca từng mặc trên sân khấu.

Bên cạnh đó, vòng cổ hình trái tim màu xanh được lấy cảm hứng từ món trang sức nổi tiếng trong bộ phim "Titanic". Chi tiết này tạo nên sự kết nối trực tiếp giữa mẫu búp bê, ca khúc chủ đề và tác phẩm điện ảnh.

Thiết kế váy xanh và vòng cổ trái tim gợi nhớ màn trình diễn ca khúc "My Heart Will Go On" trong bộ phim Titanic

Không chỉ chú trọng trang phục, Mattel còn mô phỏng gương mặt, kiểu tóc và cách trang điểm để gợi lại diện mạo của nữ nghệ sĩ trong màn trình diễn năm ấy.

Điểm nhấn của mẫu Barbie Signature là sự kết hợp giữa trang phục sân khấu tại Oscar 1998 và biểu tượng trái tim từ bộ phim "Titanic".

Céline Dion chia sẻ niềm vinh dự khi được Mattel tôn vinh

Trước sự ra mắt của mẫu búp bê, Céline Dion bày tỏ niềm vinh dự khi một trong những khoảnh khắc ý nghĩa nhất sự nghiệp được tái hiện trong dòng sản phẩm Barbie Signature.

Đồng thời, nữ ca sĩ hy vọng hình ảnh này sẽ truyền cảm hứng để mọi người tự tin thể hiện bản thân, theo đuổi ước mơ và tin tưởng vào tiếng nói riêng.

Màn trình diễn "My Heart Will Go On" tại Oscar 1998 trở thành nguồn cảm hứng cho sản phẩm mới của Mattel

Qua đó, sản phẩm không chỉ gợi nhớ một màn trình diễn âm nhạc mà còn chuyển tải thông điệp về sự tự tin và khát vọng cá nhân.

Barbie Céline Dion kết nối âm nhạc với thời trang

Sự kết hợp giữa trang phục biểu diễn, phụ kiện và tạo hình nhân vật cho thấy cách Mattel lựa chọn những chi tiết dễ nhận diện để tái hiện một dấu mốc văn hóa đại chúng.

Đặc biệt, hình ảnh chiếc váy xanh và vòng cổ trái tim giúp gợi nhớ đồng thời đến phong cách sân khấu của Céline Dion và sức ảnh hưởng của "Titanic".

Mẫu Barbie ra mắt giữa thời điểm Céline Dion trở lại sân khấu

Sản phẩm được giới thiệu trong giai đoạn Céline Dion đang đánh dấu sự trở lại với hoạt động biểu diễn sau những khó khăn về sức khỏe.

Năm 2022, nữ ca sĩ công khai việc mắc hội chứng người cứng, một rối loạn thần kinh hiếm gặp có thể gây co thắt và cứng cơ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng biểu diễn.

Vì vậy, cô phải gián đoạn các hoạt động sân khấu thường xuyên, khiến người hâm mộ chờ đợi ngày được tiếp tục thưởng thức giọng hát của nữ danh ca.

Mẫu búp bê gợi nhớ một dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp âm nhạc gắn liền với bộ phim "Titanic"

Đến tháng 9/2026, Céline Dion trở lại với chuỗi đêm nhạc tại Paris, nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ khán giả.

Trong bối cảnh đó, việc Mattel giới thiệu mẫu búp bê lấy cảm hứng từ Oscar 1998 càng làm nổi bật hành trình nghệ thuật của cô, từ những dấu ấn trong quá khứ đến giai đoạn trở lại sân khấu.

Từ một màn trình diễn gắn với Titanic đến mẫu búp bê Barbie Signature, hình ảnh Céline Dion tiếp tục được tái hiện qua những hình thức nghệ thuật khác nhau. Sản phẩm mới của Mattel vừa gợi nhớ dấu ấn âm nhạc, vừa truyền tải thông điệp về sự tự tin và theo đuổi ước mơ mà nữ danh ca mong muốn gửi đến công chúng.