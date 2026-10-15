Nỗ lực lập kỷ lục thế giới với 70 lần xoay vòng trên xà ngang giữa 2 xe tải đang chạy

Trong màn thực hiện tại Talin, Sahradyan liên tục xoay người quanh thanh xà trong khi hai xe tải chạy song song trên đường với tốc độ khoảng 5 km/h. Màn trình diễn đòi hỏi sức mạnh cơ bắp, khả năng giữ thăng bằng và kiểm soát cơ thể trong điều kiện nguy hiểm.

Hồi tháng 5, vận động viên này từng thực hiện thành công 25 vòng xoay liên tiếp trên xà ngang giữa hai xe tải đang di chuyển. Thành tích khi đó đã được Tổ chức Guinness Thế giới công nhận.

Với lần thử sức mới nhất, Sahradyan nâng số vòng xoay lên 70, gần gấp ba kỷ lục trước đó. Hồ sơ về màn trình diễn mới đã được gửi đến Guinness để chờ xem xét và công nhận chính thức.

Màn trình diễn xoay vòng liên tiếp trên xà ngang của vận động viên người Armenia Roman Sahradyan

Sahradyan vốn nổi tiếng với những thử thách thể lực mạo hiểm, trong đó có các màn hít xà khi treo mình trên trực thăng.