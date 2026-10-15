Mua vé trực tuyến, thêm tiện ích cho hành khách xe buýt và Metro

Mua vé giao thông công cộng chỉ với vài thao tác

Mỗi ngày, TP. Hồ Chí Minh đón lượng lớn người dân từ các tỉnh, thành đến học tập, làm việc, du lịch và khám, chữa bệnh. Với những người chưa quen thuộc mạng lưới xe buýt, Metro hoặc các phương thức thanh toán tại thành phố, việc tiếp cận dịch vụ giao thông công cộng đôi khi còn gặp khó khăn.

Hướng dẫn người dân truy cập Nền tảng giao thông tập trung trên ứng dụng VNeID qua các bước đơn giản

Việc tích hợp dịch vụ mua vé xe buýt và Metro trên ứng dụng VNeID giúp người dân chủ động hơn trong quá trình di chuyển. Thay vì phải tìm kiếm nhiều kênh khác nhau, người dùng có thể tiếp cận các dịch vụ giao thông công cộng ngay trên nền tảng định danh điện tử quốc gia.

Anh Phạm Hoàng Kha, người dân phường Hòa Hưng, TP. Hồ Chí Minh, cho biết việc sử dụng mã QR để đi xe buýt giúp rút ngắn thời gian, thao tác nhanh chóng và thuận tiện hơn so với trước đây.

Tương tự, chị Đỗ Ngọc Hân, người dân phường Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, đánh giá việc mua vé Metro trên VNeID mang lại sự tiện lợi, đặc biệt với những người thường xuyên di chuyển để phục vụ công việc và sinh hoạt hằng ngày.

Hành khách sử dụng mã QR trên điện thoại khi di chuyển bằng xe buýt, Metro tại TP. Hồ Chí Minh

Để sử dụng dịch vụ, người dân mở ứng dụng VNeID, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó truy cập Nền tảng giao thông tập trung và lựa chọn dịch vụ cần sử dụng. Tại đây, người dùng có thể tiếp cận các tiện ích giao thông được tích hợp, trong đó có dịch vụ mua vé xe buýt, Metro và tra cứu thông tin liên quan.

Mở rộng phương thức thanh toán, thúc đẩy chuyển đổi số

Theo ông Lê Hoàn - Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP. Hồ Chí Minh, việc kết nối hệ thống thiết bị đọc trên 134 tuyến xe buýt cùng dữ liệu phục vụ thanh toán đã được triển khai nhằm đưa thêm phương thức mua vé qua VNeID đến với người dân từ ngày 10/10. Bên cạnh các hình thức như thẻ ngân hàng, ví điện tử và căn cước, VNeID bổ sung thêm một lựa chọn thanh toán để người dân chủ động sử dụng theo nhu cầu.

Người dân sử dụng Metro số 1 để phục vụ nhu cầu đi lại hằng ngày tại TP. Hồ Chí Minh

Đối với tuyến Metro số 1, việc tích hợp dịch vụ trên nền tảng giao thông tập trung cũng góp phần hoàn thiện hệ sinh thái giao thông công cộng theo hướng số hóa, khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt và nâng cao trải nghiệm của hành khách.

Đại tá Ngô Xuân Thọ - Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06), Công an TP. Hồ Chí Minh, cho biết việc kết nối dịch vụ xe buýt và Metro trên cùng một nền tảng giúp giảm sự phân tán giữa các kênh tiếp cận. Qua đó, người dân có thêm điều kiện tìm hiểu, lựa chọn phương tiện và chủ động hơn trong hành trình di chuyển.

Việc tích hợp các dịch vụ giao thông công cộng trên VNeID được kỳ vọng góp phần nâng cao khả năng tiếp cận giao thông công cộng, đồng thời thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực giao thông đô thị.

Chủ động sử dụng VNeID an toàn

Để trải nghiệm các tiện ích giao thông số, người dân cần cập nhật ứng dụng VNeID lên phiên bản mới nhất và chỉ sử dụng ứng dụng chính thức. Trong quá trình mua vé, cần kiểm tra kỹ thông tin hành trình, giá vé và phương thức thanh toán trước khi xác nhận giao dịch.

Người dân cũng cần bảo mật thông tin cá nhân, tuyệt đối không cung cấp mật khẩu hoặc mã OTP cho người khác nhằm hạn chế nguy cơ bị lừa đảo.

Người dân sử dụng điện thoại để tra cứu thông tin phục vụ nhu cầu đi lại

Với việc bổ sung dịch vụ mua vé xe buýt và Metro trên VNeID, TP. Hồ Chí Minh tiếp tục mở rộng các tiện ích số gắn với nhu cầu đi lại hằng ngày, hướng đến hệ thống giao thông công cộng thuận tiện, hiện đại và thân thiện hơn với người dân.