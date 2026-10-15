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Chính trị

Thi hành án dân sự TP. Hồ Chí Minh: Tiên phong mô hình thử nghiệm và chuyển đổi số toàn hệ thống

THANH TẤN, KHÁNH TOÀN, MINH KHANG
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(HTV) - Thi hành án dân sự TP. Hồ Chí Minh là trọng tâm buổi làm việc giữa Bộ Tư pháp và Thành ủy TP. Hồ Chí Minh. Thành phố được định hướng trở thành mô hình thử nghiệm toàn quốc về chuyển đổi số và đổi mới quản trị thi hành án.

Đoàn công tác của Bộ Tư pháp vừa có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP. Hồ Chí Minh về tình hình công tác tư pháp, thi hành án dân sự và theo dõi thi hành án hành chính trên địa bàn Thành phố. Đồng chủ trì hội nghị có các đồng chí: Hoàng Thanh Tùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; và đồng chí Nguyễn Văn Được - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh.

Thi hành án dân sự TP. Hồ Chí Minh: Tiên phong mô hình thử nghiệm và chuyển đổi số toàn hệ thống - Ảnh 1.

Toàn cảnh chương trình làm việc giữa Đoàn công tác Bộ Tư pháp và Ban Thường vụ Thành ủy TP. Hồ Chí Minh diễn ra vào ngày 14 tháng 10 năm 2026

TP. Hồ Chí Minh giữ vai trò hình mẫu thử nghiệm trong thi hành án dân sự

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Trần Văn Bảy đã báo cáo tóm tắt về tình hình thực hiện công tác tư pháp, thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính, cũng như những vướng mắc, thách thức phát sinh trong thực tiễn giải quyết các vụ án phức tạp hiện nay.

Bên cạnh đó, đánh giá cao những nỗ lực của Thành phố, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng nhấn mạnh TP. Hồ Chí Minh là địa bàn trọng điểm, nơi tập trung nhiều đại án kinh tế và ma túy quy mô lớn của cả nước. Do đó, thi hành án dân sự TP. Hồ Chí Minh phải tiếp tục duy trì vị thế dẫn dắt và làm nòng cốt cho toàn hệ thống.

Thi hành án dân sự TP. Hồ Chí Minh: Tiên phong mô hình thử nghiệm và chuyển đổi số toàn hệ thống - Ảnh 2.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được cùng các đại biểu thảo luận, tháo gỡ khó khăn về thể chế để nâng cao hiệu quả thi hành án

Đặc biệt, Bộ trưởng đề nghị Thành phố chủ động đổi mới tư duy quản trị, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số và nâng cao chất lượng tổ chức thi hành các bản án.

Đồng chí Hoàng Thanh Tùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp phát biểu chỉ đạo: "Thi hành án dân sự TP. Hồ Chí Minh phải tiếp tục là hình mẫu, là mô hình thử nghiệm của toàn hệ thống trong đổi mới quản trị, chuyển đổi số, hoàn thiện thể chế và nâng cao chất lượng hiệu quả giải quyết các bản án, củng cố niềm tin trong người dân, doanh nghiệp".

Thi hành án dân sự TP. Hồ Chí Minh: Tiên phong mô hình thử nghiệm và chuyển đổi số toàn hệ thống - Ảnh 3.

Lãnh đạo Bộ Tư pháp và Ban Thường vụ Thành ủy TP. Hồ Chí Minh trao đổi, tháo gỡ khó khăn nhằm nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự

Tăng cường phối hợp thu hồi tài sản, khơi thông nguồn lực phát triển

Đồng thời, để giải quyết triệt để các tồn đọng, Bộ Tư pháp chỉ ra yêu cầu cấp thiết về việc phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan bộ, ngành và chính quyền địa phương nhằm sớm tháo gỡ khó khăn về thể chế, đẩy nhanh tiến độ thu hồi tài sản cho Nhà nước.

Nhờ đó, việc xử lý dứt điểm các bản án kinh tế lớn không chỉ đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật mà còn trực tiếp khơi thông các nguồn lực bị đóng băng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được bày tỏ sự thống nhất cao với các định hướng và kiến nghị từ lãnh đạo Bộ Tư pháp. Thành phố cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp để hoàn thành tốt các chỉ tiêu thi hành án được giao.

Đồng chí Nguyễn Văn Được - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh khẳng định: "TP. Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục triển khai nhanh, hiệu quả Luật phát triển đô thị, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng đã đề ra, đồng thời tăng cường hợp tác với Bộ Tư pháp để nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn".

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