Giải pháp xanh từ ánh sáng bền vững đến nhựa sinh học | Cùng HTV hành động xanh

Thiết kế chiếu sáng bền vững, kéo dài vòng đời nhựa

Trong kiến trúc và nội thất, thiết kế bền vững không chỉ hướng đến tính thẩm mỹ mà còn chú trọng tiết kiệm tài nguyên, giảm tác động đến môi trường và nâng cao chất lượng sống. Với lĩnh vực chiếu sáng, việc lựa chọn vật liệu như gỗ thừa, nhựa tái chế cũng mở ra hướng sáng tạo mới. Đây là định hướng của anh Jonathan Trouillon, nhà thiết kế chiếu sáng người Pháp gốc Việt, trong các dự án tại Việt Nam.

Theo anh Jonathan, một thiết kế hiệu quả cần hài hòa với không gian và con người

Chẳng hạn, khi thực hiện dự án tại Hội An, nhóm thiết kế phải tìm hiểu bản sắc địa phương, tận dụng trải nghiệm ánh sáng ban ngày và hạn chế tình trạng chói sáng, ô nhiễm ánh sáng vào ban đêm.

Bên cạnh thiết kế chiếu sáng, anh Jonathan còn theo đuổi nghệ thuật chế tác thủ công từ những vật liệu như tre, gỗ, gốm và nhựa tái chế

Tại xưởng, nhựa được chọn lọc, xử lý và đưa vào khuôn để tạo thành các bộ phận của sản phẩm đèn. Quá trình này mở ra cơ hội sử dụng lại vật liệu đã qua sử dụng, biến chúng thành những sản phẩm có công năng và giá trị thẩm mỹ.

Theo anh Jonathan, thách thức lớn nhất không hẳn là công đoạn chế tác, mà là tìm đúng loại nhựa và chuẩn bị nguyên liệu phù hợp

Khi vật liệu đã sẵn sàng, người thợ có thể tiếp tục sáng tạo thành nhiều sản phẩm khác nhau. Tuy nhiên, do được thực hiện thủ công, mỗi chiếc đèn cần thời gian hoàn thiện để bảo đảm chất lượng.

Với cách tiếp cận này, gỗ thừa hay nhựa thải không chỉ được nhìn nhận như những thứ cần loại bỏ

Nếu được phân loại và xử lý đúng cách, gỗ thừa hay nhựa thải có thể trở thành nguyên liệu cho đèn trang trí, đồ nội thất và các vật dụng khác. Đây cũng là thông điệp mà anh Jonathan mong muốn lan tỏa: tài nguyên vẫn có giá trị khi con người tìm được cách sử dụng phù hợp.

Tận dụng bã mía phát triển nhựa sinh học

Song song với tái chế, việc tìm kiếm vật liệu thay thế nhựa dùng một lần cũng là hướng đi đáng chú ý trong nỗ lực giảm ô nhiễm môi trường. Chương trình giới thiệu một doanh nghiệp nghiên cứu và sản xuất vật liệu nhựa sinh học từ phụ phẩm nông nghiệp và chất thải thực phẩm.

Công nghệ lên men vi sinh kết hợp với nghiên cứu vật liệu được ứng dụng để tận dụng các nguồn nguyên liệu như bã mía và phụ phẩm chế biến thực phẩm

Theo doanh nghiệp, công nghệ lên men vi sinh kết hợp với nghiên cứu vật liệu được ứng dụng để tận dụng các nguồn nguyên liệu như bã mía và phụ phẩm chế biến thực phẩm. Từ đó, doanh nghiệp phát triển vật liệu phục vụ sản xuất các sản phẩm sinh hoạt, trong đó có bao bì, túi đựng và dụng cụ ăn uống như muỗng, nĩa, dao, ống hút, ly.

Giải pháp này hướng đến việc đưa phụ phẩm trở lại chu trình sản xuất, đồng thời thay thế một số sản phẩm nhựa truyền thống dùng một lần

Vật liệu của doanh nghiệp được phát triển theo hướng có khả năng phân hủy sinh học và đã được thử nghiệm theo các tiêu chuẩn châu Âu. Doanh nghiệp cũng cho biết sản phẩm có khả năng giảm phát thải carbon so với nhựa thông thường. Các đặc tính cụ thể phụ thuộc vào thành phần vật liệu và điều kiện sử dụng, xử lý sau khi thải bỏ.

Bên cạnh thị trường trong nước, sản phẩm của doanh nghiệp đã tiếp cận thị trường nước ngoài, đặc biệt ở những phân khúc quan tâm đến giải pháp thân thiện với môi trường

Để hướng đến kinh tế tuần hoàn, cần thay đổi cách nhìn về tài nguyên và rác thải. Phân loại, tái sử dụng, tái chế và lựa chọn sản phẩm phù hợp là những bước thiết thực để kéo dài vòng đời vật liệu, góp phần xây dựng nền kinh tế xanh và phát triển bền vững.

Cùng HTV hành động xanh phát sóng lúc 21g15 thứ Ba tuần thứ hai của tháng trên kênh HTV9. Kính mời quý khán giả xem thêm tại link:

https://www.youtube.com/watch?v=ViCeK2zG5S4&t=849s