"Bạch Hải Đường" trở lại với diện mạo mới trên sân khấu cải lương

"Bạch Hải Đường" trở lại sân khấu Ngân mãi chuông vàng

Sự kết hợp giữa các nghệ sĩ tên tuổi và gương mặt trẻ trưởng thành từ cuộc thi Chuông vàng vọng cổ

Vở cải lương "Bạch Hải Đường" trở lại với khán giả trong chương trình Ngân mãi chuông vàng tháng 11/2026. Tác phẩm tập trung khai thác cuộc đời và số phận nhân vật Bạch Hải Đường, đặt trong những mâu thuẫn, xung đột giữa cái thiện và cái ác.

Thông qua câu chuyện, vở diễn đặt ra những vấn đề về hậu quả của sai lầm, cái giá phải trả trước pháp luật và trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với bản thân, gia đình và cộng đồng.

NSƯT Kim Tiểu Long tái ngộ vai diễn sau hơn 20 năm

NSƯT Kim Tiểu Long tái ngộ khán giả trong vai Bạch Hải Đường sau hơn 20 năm

Điểm nhấn của lần trở lại này là sự góp mặt của NSƯT Kim Tiểu Long trong vai Bạch Hải Đường, nhân vật anh từng đảm nhận cách đây hơn 20 năm.

Chia sẻ về lần tái ngộ, nam nghệ sĩ cho biết đây là vở diễn anh yêu mến từ nhỏ, đến mức thuộc cả những câu ca, tiếng đờn. Anh bày tỏ mong muốn khán giả sẽ đón nhận một hình tượng Bạch Hải Đường mới mẻ, khác biệt qua cách dàn dựng lần này.

Kết hợp nghệ sĩ tên tuổi và những gương mặt trẻ

Các nghệ sĩ thể hiện những mâu thuẫn nội tâm và xung đột kịch tính trong vở "Bạch Hải Đường"

Bên cạnh nội dung giàu tính nhân văn, "Bạch Hải Đường" tiếp tục khai thác những đặc trưng của sân khấu cải lương truyền thống thông qua sự kết hợp giữa diễn xuất, lời ca, âm nhạc và khả năng thể hiện tâm lý nhân vật giàu cảm xúc.

Đáng chú ý, vở diễn quy tụ các nghệ sĩ tên tuổi cùng những gương mặt trưởng thành từ chương trình "Chuông vàng vọng cổ", tạo cơ hội để các thế hệ nghệ sĩ cùng thể hiện một tác phẩm cải lương quen thuộc.

Nghệ sĩ trẻ hóa thân vào những nhân vật giàu cảm xúc

Nghệ sĩ Ngân Huyền - Chuông bạc cuộc thi Chuông vàng vọng cổ năm 2026, đảm nhận vai Liên. Từng yêu thích nhân vật này từ nhỏ, cô bày tỏ niềm vinh dự khi được hóa thân thành người mẹ, người vợ nhân hậu và mong muốn truyền tải trọn vẹn tình cảm của Liên dành cho bé Thu.

Trong khi đó, NSƯT Thu Vân - Chuông vàng vọng cổ năm 2009, nhận định đây là cơ hội để các nghệ sĩ trẻ được hóa thân vào những vở diễn kinh điển như "Tướng cướp Bạch Hải Đường".

Lan tỏa giá trị nhân văn qua hoạt động cộng đồng

Không chỉ mang đến một tác phẩm cải lương, chương trình Ngân mãi chuông vàng còn gắn hoạt động biểu diễn với việc đóng góp cho cộng đồng.

Theo đó, mỗi vé được bán ra sẽ trích 100.000 đồng đóng góp vào Quỹ Chung một tấm lòng và Quỹ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hồ Chí Minh.