Ma mút con vượt kỷ băng hà: Tình thân là động lực lên đường

Ma mút con vượt kỷ băng hà: Tình thân là động lực lên đường

"Ma mút con vượt kỷ băng hà" kể về Fluffy, chú voi con tỉnh giấc sau hàng ngàn năm ngủ vùi trong băng tuyết. Không tìm thấy mẹ, Fluffy quyết định vượt đại dương đến châu Phi với hy vọng đoàn tụ.

Chuyến đi đưa Fluffy qua những vùng đất xa lạ, từ biển khơi đến rừng sâu. Chú đối mặt với cá mập và nhiều tình huống nguy hiểm. Dù sợ hãi, Fluffy vẫn tiếp tục hành trình nhờ mong muốn tìm lại gia đình.

Qua đó, bộ phim đặt tình thân làm động lực xuyên suốt câu chuyện. Tình yêu dành cho mẹ không khiến Fluffy hết sợ, nhưng giúp chú có thêm quyết tâm trước thử thách.

Tình bạn bắt đầu từ những khác biệt

Fluffy gặp Puffin và họ trở thành bạn đồng hành dù có tính cách và mục tiêu khác nhau

Trên đường đi, Fluffy gặp Puffin, chú chim nhỏ mơ ước trở thành ngôi sao nhạc rap. Hai nhân vật trở thành bạn đồng hành dù có tính cách và mục tiêu khác nhau.

Trong khi Fluffy hướng về gia đình, Puffin muốn theo đuổi âm nhạc và tự quyết định tương lai. Vì khác biệt trong suy nghĩ, cả hai không tránh khỏi những bất đồng.

Tuy nhiên, những lần cùng vượt qua nguy hiểm giúp Fluffy và Puffin dần hiểu nhau. Cả hai học cách lắng nghe, phối hợp và hỗ trợ đối phương.

Từ mối quan hệ này, bộ phim đề cập đến sự tôn trọng khác biệt và vai trò của lòng tin trong tình bạn.

Trưởng thành từ những trải nghiệm

Chuyến phiêu lưu cũng khiến Fluffy và Puffin thay đổi. Fluffy dần biết đối diện với nỗi sợ, thay vì chỉ trông chờ vào sự giúp đỡ.

Hành trình với những trải nghiệm thú vị và đầy bất ngờ giúp các nhân vật trưởng thành hơn

Trong khi đó, Puffin nhận ra theo đuổi ước mơ không đơn thuần là được tự do lựa chọn. Chú còn phải thích nghi với khó khăn và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Ban đầu, Puffin không muốn học bay theo kỳ vọng của gia đình. Nhưng chính những thử thách trên đường đi lại giúp chú từng bước học được kỹ năng này.

Thông qua hai nhân vật, bộ phim gợi mở một cách nhìn về sự trưởng thành. Đó không chỉ là đạt được mục tiêu mà còn là những điều học được trong hành trình.

Bên cạnh câu chuyện phiêu lưu, phiên bản chiếu tại Việt Nam có phần lồng tiếng và âm nhạc được Việt hóa. Dàn nghệ sĩ tham gia gồm Sơn Trần, Huyền Chi, Phi Phụng, Ngọc Tưởng cùng nhiều diễn viên, ca sĩ khác.

"Ma mút con vượt kỷ băng hà" ra rạp Việt Nam từ ngày 20/11/2026.