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Thế giới

Colombia: Biến rác thải thành nhạc cụ

THIÊN PHÚC, VIỆT HÀ, ĐỨC PHONG
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(HTV) - Nhóm nhạc Latin Latas tại Colombia tận dụng rác thải để chế tạo nhạc cụ, qua đó lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường và thúc đẩy sáng tạo trong cộng đồng.

Tại thành phố Bogota, Colombia, nhóm nhạc Latin Latas biến các vật dụng bỏ đi thành nhạc cụ nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về tác động tiêu cực của rác thải đối với Trái Đất.

Nhóm nhạc do Andrea Defrancisco Samudio và David Castiblanco thành lập, có trụ sở tại trung tâm văn hóa Residuo Cero Lab.

Hai nhạc sĩ chế tạo ra nhiều nhạc cụ trong đó có đàn plasticordio được làm từ bàn phím hỏng và cây tiêu gaita, một nhạc cụ hơi truyền thống của người bản địa, được làm hoàn toàn từ vật liệu tái chế.

Colombia: Biến rác thải thành nhạc cụ - Ảnh 1.

Thành viên nhóm nhạc Latin Latas đang biểu diễn trên một nhạc cụ độc đáo được chế tạo từ các vật dụng nhựa bỏ đi tại trung tâm văn hóa Residuo Cero Lab

Anh David Castiblanco - Đồng sáng lập nhóm nhạc Latin Latas chia sẻ: "Tôi chơi một vài kiểu mô phỏng như saxophone, guitar hay cả cây tiêu gaita này được chế tạo từ vật liệu tái chế nhưng chúng có một chất âm đặc trưng riêng biệt".

Colombia: Biến rác thải thành nhạc cụ - Ảnh 2.

Một bộ nhạc cụ sáng tạo được Latin Latas lắp đặt bên trong một chiếc vali cũ, kết hợp từ ổ cứng máy tính, quạt tản nhiệt và ống nghe điện thoại

Bên cạnh hoạt động biểu diễn, Latin Latas còn mang các chương trình văn hóa đến các doanh nghiệp, cộng đồng địa phương, trường học, đồng thời đón tiếp các đoàn đến tham quan trải nghiệm. Các thành viên trong nhóm khẳng định rác thải có thể trở thành tài nguyên để sáng tạo, học hỏi và kết nối cộng đồng.

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