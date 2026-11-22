ATP Finals: Alcaraz và Zverev cùng vượt qua bán kết (Ảnh: ATP Tour)

ATP Finals xác định hai tay vợt góp mặt trong trận chung kết sau những cuộc so tài hấp dẫn ở bán kết.

Carlos Alcaraz ngược dòng đánh bại Ben Shelton với tỷ số 3-6, 6-3, 7-6. Chiến thắng giúp tay vợt người Tây Ban Nha lần thứ hai liên tiếp vào chung kết giải đấu.

Alcaraz từng bảy lần vô địch Grand Slam. Trước đó, anh để thua Shelton tại tứ kết Mỹ mở rộng khi trở lại sau bốn tháng nghỉ thi đấu vì chấn thương.

Tuy nhiên, Alcaraz đang duy trì phong độ ấn tượng. Anh nâng chuỗi thắng liên tiếp lên 13 trận, sau khi đăng quang tại Vienna và Paris.

Ở trận bán kết còn lại, Alexander Zverev vượt qua Daniil Medvedev với tỷ số 7-6, 6-4.

Tay vợt số một thế giới chưa thua set nào trên hành trình vào chung kết. Trước Medvedev, Zverev thực hiện 16 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp và 26 cú đánh thắng điểm.

Nhờ đó, tay vợt người Đức giành chiến thắng sau chưa đầy 90 phút.

Trận chung kết giữa Alcaraz và Zverev hứa hẹn là màn so tài đáng chú ý của ATP Finals năm nay.