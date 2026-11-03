Aston Villa từ bỏ ý định kiện tụng sau khi Jamie Carragher gửi lời xin lỗi

Nguồn cơn tranh cãi trước phát ngôn của Jamie Carragher

Căng thẳng bùng phát khi ban lãnh đạo Aston Villa tuyên bố sẽ thực hiện các biện pháp pháp lý đối với Jamie Carragher - người hiện đảm nhận vai trò chuyên gia bình luận của đài Sky Sports. Phía câu lạc bộ cáo buộc ông đã có những lời lẽ xúc phạm nhắm vào câu lạc bộ và người hâm mộ trong chương trình podcast "Stick to Football".

Carragher đã có những lời lẽ xúc phạm nhắm vào câu lạc bộ và người hâm mộ (Ảnh: The Guardian)

Trước đó, Carragher cho rằng huấn luyện viên trưởng Unai Emery của Aston Villa nên cân nhắc tiếp quản chiếc ghế nóng tại Manchester United trong trường hợp ông Michael Carrick bị sa thải.

Quan điểm này lập tức vấp phải làn sóng chỉ trích gay gắt từ các cổ động viên đội chủ sân Villa Park. Đáp trả lại sự phản đối trên sóng podcast, bình luận viên 48 tuổi đã mất bình tĩnh và dùng ngôn từ thô tục để yêu cầu người hâm mộ Aston Villa "im miệng".

Aston Villa từ bỏ ý định khởi kiện sau khi Jamie Carragher gửi lời xin lỗi

Trước phản ứng gay gắt từ phía câu lạc bộ, Jamie Carragher chính thức xin lỗi công khai trên nền tảng mạng xã hội X.

"Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến Aston Villa, các chủ sở hữu và người hâm mộ đội bóng. Ngôn từ của tôi trong tuần này thật vụng về và sai trái. Tôi khẳng định với người hâm mộ Aston Villa rằng đó chỉ là lời nói đùa, nhưng phát ngôn đó đã không được đón nhận theo hướng như vậy, vì thế tôi xin lỗi. Chúc đội bóng gặp nhiều may mắn, tiến lên Aston Villa!", Carragher viết trên trang cá nhân.

Jamie Carragher chủ động gửi lời xin lỗi đến Aston Villa, các chủ sở hữu và người hâm mộ đội bóng (Ảnh: The Guardian)



Sau khi Jamie Carragher xin lỗi, ban lãnh đạo Aston Villa xác nhận họ sẽ không tiếp tục tiến hành các thủ tục pháp lý khởi kiện Carragher. Quyết định này giúp Aston Villa khép lại những ồn ào bên lề sân cỏ và tập trung cho cuộc chạm trán Barcelona tại đấu trường Champions League.

Nguồn tin: The Guardian