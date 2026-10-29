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Thể thao

Bournemouth thắng đậm Aston Villa, Sunderland hạ Brentford tại Carabao Cup

HOÀNG HẠNH, KỲ PHƯƠNG
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(HTV) - Bournemouth đánh bại Aston Villa 3-0, giành vé vào tứ kết Carabao Cup lần đầu tiên sau 8 mùa giải. Trong khi đó, Sunderland vượt qua Brentford với tỷ số 3-2 sau khi ghi liền 3 bàn chỉ trong 10 phút.

Bournemouth thắng đậm, chờ gặp Liverpool ở tứ kết Carabao Cup

Bournemouth tiếp tục phong độ ấn tượng với chiến thắng 3-0 trước Aston Villa tại Carabao Cup. 

Carabao Cup: Bournemouth thắng đậm Aston Villa, Sunderland hạ Brentford - Ảnh 1.

Amine Adli mở tỷ số ở phút thứ 7 sau pha phối hợp đẹp mắt của đội chủ nhà (Ảnh: The Guardian)

Ở hiệp hai, đội trưởng Lewis Cook nhân đôi cách biệt bằng quả phạt góc đưa bóng đi thẳng vào lưới. Phút 69, Álvaro Rodríguez ấn định tỷ số 3-0 sau khi tận dụng đường chuyền hỏng của đối thủ.

Aston Villa nỗ lực tìm bàn gỡ nhưng không thành công. Bournemouth giữ sạch lưới trận thứ năm liên tiếp, đồng thời có chiến thắng 3-0 thứ ba liên tiếp. Đối thủ của họ ở tứ kết là Liverpool.

Sunderland đánh bại Brentford tại Carabao Cup sau màn rượt đuổi tỷ số

Sunderland giành chiến thắng 3-2 trước Brentford trong trận đấu giàu kịch tính. Chemsdine Talbi, Timur Tutierov và Malick Fofana là những cầu thủ ghi bàn cho đội chủ nhà.

Bournemouth thắng đậm Aston Villa, Sunderland hạ Brentford tại Carabao Cup - Ảnh 2.

Malick Fofana (bên phải) ăn mừng cùng Dayann Methalie sau khi ghi bàn thắng thứ ba cho đội nhà (Ảnh: Getty Images)

Jocelin Ta Bi góp dấu giày trong cả ba bàn thắng của Sunderland. Đội bóng của HLV Régis Le Bris tận dụng tốt cơ hội để tạo khoảng cách trước khi Brentford vùng lên.

Callum Wilson rút ngắn tỷ số cho Brentford chỉ 3 phút sau bàn thua. Tiền đạo này đệm bóng vào lưới từ cự ly gần sau tình huống dứt điểm lỗi của Vitaly Janelt, đưa bóng bật ra từ xà ngang.

Bournemouth thắng đậm Aston Villa, Sunderland hạ Brentford tại Carabao Cup - Ảnh 3.

Brentford tiếp tục gây sức ép trong nỗ lực tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, Sunderland bảo toàn lợi thế mong manh để giành quyền đi tiếp (Ảnh: Getty Images)

Kết quả giúp Sunderland tiến gần hơn đến mục tiêu tại Carabao Cup, trong khi Brentford phải dừng bước sau màn ngược dòng bất thành.

Nguồn tin: The Guardian

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