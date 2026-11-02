CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Thể thao

Arsenal đánh bại Liverpool tại Anfield, vươn lên dẫn đầu Ngoại hạng Anh

HOÀNG HẠNH
Theo dõi HTV trên Google News

(HTV) - Arsenal đánh bại Liverpool 1-0 ngay tại Anfield nhờ bàn thắng của Kai Havertz. Chiến thắng đầu tiên trên sân Liverpool sau 14 năm giúp thầy trò HLV Mikel Arteta vươn lên dẫn đầu Ngoại hạng Anh, tạo khoảng cách 3 điểm với Manchester City.

Kai Havertz chấm dứt chuỗi trận thất vọng của Arsenal tại Anfield

Arsenal có chiến thắng quan trọng trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh. Lần gần nhất đội bóng thành London thắng tại Anfield là năm 2012, khi Mikel Arteta còn thi đấu ở tuyến giữa.

Arsenal đánh bại Liverpool tại Anfield, vươn lên dẫn đầu Ngoại hạng Anh- Ảnh 1.

Kai Havertz (trái) của Arsenal ăn mừng bàn thắng vào lưới của Liverpool (Ảnh: AP)

Bước ngoặt đến ở phút 16. Từ đường căng ngang của Declan Rice, Kai Havertz băng vào dứt điểm cận thành, ghi bàn duy nhất của trận đấu. Tình huống này bắt nguồn từ sai lầm của thủ môn Alisson Becker. Đường chuyền ngắn của anh ở quả phát bóng lên bị đội trưởng Martin Odegaard cắt được, mở ra cơ hội phản công cho Arsenal.

Arsenal đánh bại Liverpool tại Anfield, vươn lên dẫn đầu Ngoại hạng Anh- Ảnh 2.

Kai Havertz của Arsenal (trái) tranh chấp bóng với Virgil van Dijk của Liverpool (Ảnh: AP)

Sau bàn thua, Liverpool gia tăng sức ép. Florian Wirtz sút phạt đưa bóng trúng xà ngang, trong khi Alexis Mac Allister đánh đầu vọt xà ở tư thế thuận lợi. Đội chủ nhà cũng có một số tình huống đòi phạt đền nhưng không được chấp thuận.

Dù vậy, Liverpool không có cú sút trúng đích nào trong suốt trận đấu. Arsenal phòng ngự chắc chắn, giữ sạch lưới lần thứ sáu trong chín trận gần nhất.

Arsenal chiếm ngôi đầu, Liverpool tụt lại trong cuộc đua

Chiến thắng thứ tám từ đầu mùa giúp Arsenal vượt qua Manchester City để chiếm ngôi đầu bảng. Đội bóng của HLV Mikel Arteta hiện hơn Man City 3 điểm và hơn Brighton, đội đứng thứ ba, 5 điểm.

Arsenal đánh bại Liverpool tại Anfield, vươn lên dẫn đầu Ngoại hạng Anh- Ảnh 3.

Thủ môn David Raya và Kai Havertz của Arsenal trong trận đấu với Liverpool (Ảnh: AP)

Trong khi đó, Liverpool vẫn đứng thứ năm, kém Arsenal 9 điểm. Thất bại này cũng chấm dứt chuỗi năm trận thắng liên tiếp của đội chủ sân Anfield.

Arsenal đánh bại Liverpool tại Anfield, vươn lên dẫn đầu Ngoại hạng Anh- Ảnh 4.

HLV Mikel Arteta của Arsenal đang chỉ đạo học trò trong trận đấu với Liverpool (Ảnh: AP)

Kết quả càng có ý nghĩa với Arsenal khi chỉ năm ngày trước, đội bóng này bị Fleetwood Town, đại diện hạng tư, loại khỏi Cúp Liên đoàn Anh sau loạt sút luân lưu. Trở lại với đội hình chính, Arsenal đã vượt qua thử thách khó khăn trên sân Liverpool để củng cố niềm tin trong cuộc đua bảo vệ ngôi vương.

Arsenal đánh bại Liverpool tại Anfield, vươn lên dẫn đầu Ngoại hạng Anh- Ảnh 5.

Thầy trò HLV Mikel Arteta vươn lên dẫn đầu Ngoại hạng Anh, tạo khoảng cách 3 điểm với Manchester City (Ảnh: AP)

HLV Mikel Arteta cho rằng bóng đá luôn chứa đựng những kết quả khó lường. Chiến thắng tại Anfield cùng việc Manchester City thua hai trận liên tiếp ở Ngoại hạng Anh sẽ tiếp thêm động lực cho Arsenal trong chặng đường phía trước.

Nguồn tin: AP

Tin liên quan

Arsenal tận dụng cơ hội chiếm ngôi đầu, Tottenham gây bất ngờ khi hạ Chelsea

Arsenal tận dụng cơ hội chiếm ngôi đầu, Tottenham gây bất ngờ khi hạ Chelsea

(HTV) - Tại vòng 8 Ngoại hạng Anh, Arsenal đánh bại Everton với tỉ số 2-0, san bằng 21 điểm với Manchester City và vươn lên đồng dẫn đầu. Aston Villa thắng Man City 2-1, chấm dứt chuỗi toàn thắng của nhà đương kim vô địch. Tottenham cũng gây bất ngờ khi hạ Chelsea 2-0 ngay trên sân khách.

Bukayo Saka chấn thương, Arsenal lo lắng trước trận gặp Everton

Bukayo Saka chấn thương, Arsenal lo lắng trước trận gặp Everton

(HTV) - Bukayo Saka sẽ vắng mặt ở trận Arsenal gặp Everton ngày 24/10 do chấn thương đùi trong trận hòa Bayern Munich tại Champions League. HLV Mikel Arteta cho biết tiền đạo người Anh cần chụp MRI và kiểm tra thêm để xác định mức độ tổn thương, trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc làm gia tăng áp lực thể lực lên các cầu thủ.

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

Chàng trai giảm từ 137kg xuống 90kg tìm được nửa kia tại Bạn muốn hẹn hò

Chàng trai giảm từ 137kg xuống 90kg tìm được nửa kia tại Bạn muốn hẹn hò

Show nổi bật 18:33 01/11/2026

(HTV) - Từng nặng 137kg, Khánh Duy kiên trì giảm cân xuống còn 90kg và gây chú ý với chiều cao 1m90. Đến với Bạn muốn hẹn hò, chàng trai 30 tuổi tìm được sự đồng điệu với Hồng Ngọc. Cặp đôi cùng bấm nút, trong khi Lê Văn và Thu Thảo chọn làm bạn vì khoảng cách địa lý.

Made by Vietnam Forum: TP. Hồ Chí Minh – Bài toán lớn, lời giải mới

Made by Vietnam Forum: TP. Hồ Chí Minh – Bài toán lớn, lời giải mới

Kinh tế 22:17 01/11/2026

(HTV) - Từ định hướng phát triển hệ thống đường sắt đô thị đến mô hình TOD, TP.HCM đang tìm lời giải cho bài toán tổ chức không gian đô thị theo hướng đa trung tâm. Trong đó, khu vực phía Bắc được kỳ vọng trở thành cực phát triển mới, kết nối nghiên cứu, đào tạo, đổi mới sáng tạo với sản xuất công nghệ cao.

Daniil Medvedev lần thứ 7 giành vé dự ATP Finals

Daniil Medvedev lần thứ 7 giành vé dự ATP Finals

Thể thao 21:20 01/11/2026

(HTV) - Tay vợt người Nga Daniil Medvedev tiếp tục ghi dấu ấn trong mùa giải 2026 khi lần thứ 7 giành quyền tham dự ATP Finals, giải đấu quy tụ tám tay vợt nam xuất sắc nhất năm. Chiến thắng trước Adrian Mannarino tại tứ kết Vienna Open giúp Medvedev chính thức có suất góp mặt ở sự kiện cuối mùa, sau một năm vắng mặt.

Phá án thần tốc trong 3 ngày: Khởi tố 23 đối tượng trong đường dây ma túy tại chung cư The Sóng

Phá án thần tốc trong 3 ngày: Khởi tố 23 đối tượng trong đường dây ma túy tại chung cư The Sóng

Xã hội 18:27 01/11/2026

(HTV) - Phát huy vai trò Ban Chỉ đạo 26, Công an phường Vũng Tàu và Phòng PC04 (Công an TP. Hồ Chí Minh) đã điều tra thần tốc, khởi tố 23 đối tượng liên quan vụ án ma túy tại chung cư The Sóng.

Xem thêm