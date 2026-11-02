Arsenal đánh bại Liverpool tại Anfield, vươn lên dẫn đầu Ngoại hạng Anh

Kai Havertz chấm dứt chuỗi trận thất vọng của Arsenal tại Anfield

Arsenal có chiến thắng quan trọng trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh. Lần gần nhất đội bóng thành London thắng tại Anfield là năm 2012, khi Mikel Arteta còn thi đấu ở tuyến giữa.

Kai Havertz (trái) của Arsenal ăn mừng bàn thắng vào lưới của Liverpool (Ảnh: AP)

Bước ngoặt đến ở phút 16. Từ đường căng ngang của Declan Rice, Kai Havertz băng vào dứt điểm cận thành, ghi bàn duy nhất của trận đấu. Tình huống này bắt nguồn từ sai lầm của thủ môn Alisson Becker. Đường chuyền ngắn của anh ở quả phát bóng lên bị đội trưởng Martin Odegaard cắt được, mở ra cơ hội phản công cho Arsenal.

Kai Havertz của Arsenal (trái) tranh chấp bóng với Virgil van Dijk của Liverpool (Ảnh: AP)

Sau bàn thua, Liverpool gia tăng sức ép. Florian Wirtz sút phạt đưa bóng trúng xà ngang, trong khi Alexis Mac Allister đánh đầu vọt xà ở tư thế thuận lợi. Đội chủ nhà cũng có một số tình huống đòi phạt đền nhưng không được chấp thuận.

Dù vậy, Liverpool không có cú sút trúng đích nào trong suốt trận đấu. Arsenal phòng ngự chắc chắn, giữ sạch lưới lần thứ sáu trong chín trận gần nhất.

Arsenal chiếm ngôi đầu, Liverpool tụt lại trong cuộc đua

Chiến thắng thứ tám từ đầu mùa giúp Arsenal vượt qua Manchester City để chiếm ngôi đầu bảng. Đội bóng của HLV Mikel Arteta hiện hơn Man City 3 điểm và hơn Brighton, đội đứng thứ ba, 5 điểm.

Thủ môn David Raya và Kai Havertz của Arsenal trong trận đấu với Liverpool (Ảnh: AP)

Trong khi đó, Liverpool vẫn đứng thứ năm, kém Arsenal 9 điểm. Thất bại này cũng chấm dứt chuỗi năm trận thắng liên tiếp của đội chủ sân Anfield.

HLV Mikel Arteta của Arsenal đang chỉ đạo học trò trong trận đấu với Liverpool (Ảnh: AP)

Kết quả càng có ý nghĩa với Arsenal khi chỉ năm ngày trước, đội bóng này bị Fleetwood Town, đại diện hạng tư, loại khỏi Cúp Liên đoàn Anh sau loạt sút luân lưu. Trở lại với đội hình chính, Arsenal đã vượt qua thử thách khó khăn trên sân Liverpool để củng cố niềm tin trong cuộc đua bảo vệ ngôi vương.

Thầy trò HLV Mikel Arteta vươn lên dẫn đầu Ngoại hạng Anh, tạo khoảng cách 3 điểm với Manchester City (Ảnh: AP)

HLV Mikel Arteta cho rằng bóng đá luôn chứa đựng những kết quả khó lường. Chiến thắng tại Anfield cùng việc Manchester City thua hai trận liên tiếp ở Ngoại hạng Anh sẽ tiếp thêm động lực cho Arsenal trong chặng đường phía trước.

Nguồn tin: AP