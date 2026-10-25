Arsenal tận dụng cơ hội chiếm ngôi đầu, Tottenham gây bất ngờ khi hạ Chelsea

Arsenal vươn lên đồng dẫn đầu nhờ đánh bại Everton

Dưới cơn mưa lớn tại sân Emirates, Arsenal đánh bại Everton với tỉ số 2-0. Kết quả giúp đội bóng của HLV Mikel Arteta có cùng 21 điểm với Manchester City sau 8 vòng đấu.

Arsenal giành được 3 điểm sau trận đấu với Everton (Ảnh: AFC)

Arsenal sớm có bàn mở tỷ số ở phút thứ 7 từ một tình huống phạt góc của Martin Odegaard. Sau pha bóng gây xáo trộn hàng phòng ngự Everton, Ezri Konsa tận dụng cơ hội ghi bàn từ cự ly gần.

Ezri Konsa sút cận thành, mở tỉ số cho Arsenal (Ảnh: PA)

Đây là bàn thắng đầu tiên của Arsenal từ tình huống cố định kể từ tháng 5, chấm dứt chuỗi 13 trận trên mọi đấu trường không ghi bàn theo cách này.

Phút 68, Ben White thực hiện đường tạt bóng đến cột xa, tạo điều kiện để Gabriel đánh đầu ấn định chiến thắng 2-0 (Ảnh: Reuters)

Trận đấu cũng đánh dấu lần ra sân thứ 200 của White cho Arsenal và lần thứ 200 của Gabriel tại Ngoại hạng Anh.

Aston Villa đánh bại Man City, Tottenham thắng Chelsea

Tại Villa Park, Aston Villa đánh bại Manchester City 2-1. Đây là chiến thắng sân nhà đầu tiên của đội bóng tại Ngoại hạng Anh mùa này. Aston Villa cũng có lần thứ ba liên tiếp vượt qua Man City ở giải đấu. Kết quả giúp thầy trò HLV Unai Emery vươn lên vị trí thứ 6 với 11 điểm.

Nicolas Jackson mở tỷ số cho Aston Villa ở phút thứ 6 sau sai lầm của Marc Guehi (Ảnh: Premier League)

Sau giờ nghỉ, Erling Haaland đánh đầu gỡ hòa cho Man City từ đường tạt bóng của Iliman Ndiaye trong một tình huống đá phạt.

Haaland bật cao đánh đầu cận thành gỡ hòa cho Man City (Ảnh: Premier League)



Tuy nhiên, Aston Villa nhanh chóng giành lại lợi thế. Phút 60, Jackson hoàn tất cú đúp bằng cú sút sau pha trả bóng ngược của Ibrahim Mbaye, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội chủ nhà.

Trong khi đó, Tottenham giành chiến thắng 2-0 ngay trên sân Stamford Bridge của Chelsea. Chelsea gặp bất lợi khi Cole Palmer nhận thẻ vàng thứ hai ở phút 80. Đến phút 87, Mathys Tel ghi bàn ấn định chiến thắng, giúp Tottenham có trận thắng thứ hai trước Chelsea trên sân khách trong vòng 36 năm và vươn lên vị trí thứ 12.

Tel ấn định tỉ số 2-0 cho Tottenham (Ảnh: EPA)

Ở trận đấu còn lại, Fulham đánh bại Coventry City 1-0 nhờ pha lập công của Oscar Bobb ở phút 80. Tiền vệ cánh này đột phá vào vòng cấm rồi cứa lòng vào góc xa, mang về chiến thắng thứ hai cho Fulham tại giải mùa này. Fulham đứng thứ 13, còn Coventry xếp thứ 19 trên bảng xếp hạng.

Nguồn tin: Reuters