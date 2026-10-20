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Thế giới

Argentina: "Hồi sinh" khủng long từ vật liệu bỏ đi

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(HTV) - Tại Argentina, những con khủng long tuyệt chủng đang được "hồi sinh" từ những thùng bìa các-tông, trong dự án mang tên PaleoCartón.

Nghệ sĩ chính trong dự án này là ông Santiago Reuil, người có hơn 30 năm làm việc trong lĩnh vực cổ sinh vật học.

Một trong những mô hình mới nhất là hộp sọ khủng long ăn thịt Koleken inakayali, được phát hiện tại vùng Patagonia của Argentina.

Argentina: "Hồi sinh" khủng long từ vật liệu bỏ đi - Ảnh 1.
Argentina: "Hồi sinh" khủng long từ vật liệu bỏ đi - Ảnh 2.
Argentina: "Hồi sinh" khủng long từ vật liệu bỏ đi - Ảnh 3.
Argentina: "Hồi sinh" khủng long từ vật liệu bỏ đi - Ảnh 4.

Dự án PaleoCartón tại Argentina biến bìa các-tông bỏ đi thành mô hình khủng long chính xác về mặt khoa học, đồng thời lan tỏa thông điệp tái sử dụng vật liệu và khơi gợi niềm yêu thích khoa học

Theo ông Santiago Reuil - Nghệ sĩ Cổ sinh vật học cho biết: "Mục tiêu của tôi là tạo ra một tác phẩm cụ thể tổng hợp toàn bộ kiến thức. Qua đó, bằng chứng và giả thuyết gặp nhau trong tác phẩm, giúp chúng ta có thể cầm trên tay một phiên bản của hộp sọ vốn chỉ còn lại vài mảnh vụn". 

Argentina: "Hồi sinh" khủng long từ vật liệu bỏ đi - Ảnh 5.
Argentina: "Hồi sinh" khủng long từ vật liệu bỏ đi - Ảnh 6.

Nghệ sĩ Santiago Reuil sử dụng bìa các-tông bỏ đi để tái hiện hộp sọ khủng long, kết hợp kiến thức cổ sinh vật học với nghệ thuật sáng tạo, giúp công chúng tiếp cận khoa học theo cách trực quan

Theo ông Diego Pol - Nhà Cổ sinh vật học, Bảo tàng Khoa học Tự nhiên Argentina cho biết: "Nghệ sĩ đã tận dụng hiệu quả loại bìa các-tông quen thuộc ngay trong nhà để tạo ra những tác phẩm đại diện trung thực cho hộp sọ của loài động vật sống cách đây hơn 100 triệu năm". 

Ra đời tháng 12/2017, PaleoCartón đã có hơn 50 tác phẩm. Thông qua các video hướng dẫn và hoạt động thực hành, dự án còn khuyến khích tái sử dụng vật liệu, khơi gợi khả năng sáng tạo và niềm yêu thích khoa họ


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