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Kinh tế

Tierra Diamond khai trương cửa hàng thứ 21 đánh dấu mốc 10 năm hoạt động

TRẦN THỊNH
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(HTV) - Thương hiệu trang sức Việt Tierra Diamond chính thức khai trương cửa hàng thứ 21 đánh dấu bước phát triển tiếp theo sau 10 năm hoạt động.

Tierra Diamond khai trương cửa hàng thứ 21 đánh dấu mốc 10 năm hoạt động - Ảnh 1.

Từ một cửa hàng kết hợp xưởng chế tác với mô hình vận hành tinh gọn, Tierra Diamond từng bước mở rộng hệ thống bán lẻ, hướng đến đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường trang sức kim cương

Cửa hàng thứ 21 vừa chính thức khai trương tại số 105 Thoại Ngọc Hầu, phường Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh, đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình mở rộng mạng lưới kinh doanh của thương hiệu. Tại đây, khách hàng có thể lựa chọn đa dạng sản phẩm, từ nhẫn cầu hôn, nhẫn cưới đến các dòng trang sức kim cương, phục vụ nhiều nhu cầu và dấu mốc quan trọng trong cuộc sống.

Tierra Diamond khai trương cửa hàng thứ 21 đánh dấu mốc 10 năm hoạt động - Ảnh 2.
Tierra Diamond khai trương cửa hàng thứ 21 đánh dấu mốc 10 năm hoạt động - Ảnh 3.
Tierra Diamond khai trương cửa hàng thứ 21 đánh dấu mốc 10 năm hoạt động - Ảnh 4.
Tierra Diamond khai trương cửa hàng thứ 21 đánh dấu mốc 10 năm hoạt động - Ảnh 5.

Việc mở rộng hệ thống góp phần đưa các sản phẩm trang sức kim cương đến gần hơn với người tiêu dùng

Song song với việc mở rộng thị trường, Tierra Diamond chú trọng đầu tư năng lực chế tác, kết hợp kỹ thuật thủ công với hệ thống sản xuất quy mô lớn, hiện đại. Việc kết hợp giữa tay nghề chế tác và công nghệ sản xuất góp phần nâng cao năng lực cung ứng, đồng thời hướng đến sự đồng nhất về chất lượng sản phẩm trong toàn hệ thống.

Bà Trần Đào Thủy Tiên - Quản lý cửa hàng Tierra Diamond, chi nhánh Thoại Ngọc Hầu chia sẻ "Cửa hàng thứ 21 đánh dấu một cột mốc mới trong hành trình phát triển của Tierra, thể hiện nỗ lực mở rộng hệ thống, đưa trang sức kim cương đến gần hơn với khách hàng. Tierra luôn chú trọng về chất lượng, sự minh bạch và trải nghiệm mua sắm xứng đáng với niềm tin của khách hàng. Chúng tôi mong muốn khách hàng không chỉ hài lòng với vẻ đẹp của món trang sức mà còn thực sự an tâm khi lựa chọn".

Tierra Diamond khai trương cửa hàng thứ 21 đánh dấu mốc 10 năm hoạt động - Ảnh 6.

Bà Trần Đào Thủy Tiên - Quản lý cửa hàng Tierra Diamond, chi nhánh Thoại Ngọc Hầu

Bên cạnh việc phát triển hệ thống cửa hàng và đầu tư vào năng lực chế tác, Tierra Diamond cũng chú trọng công khai thông tin sản phẩm, đồng thời triển khai các chương trình hỗ trợ khách hàng kiểm tra kim cương. Những hoạt động này hướng đến việc cung cấp thêm thông tin để người tiêu dùng có cơ sở đánh giá sản phẩm trước khi đưa ra quyết định mua sắm.

Tierra Diamond hướng đến nâng cao trải nghiệm khách hàng thông qua chất lượng và tính minh bạch

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến nguồn gốc, chất lượng và giá trị thực của trang sức, tính minh bạch trở thành một trong những yếu tố quan trọng trong quá trình lựa chọn sản phẩm. Việc chủ động cung cấp thông tin và hỗ trợ khách hàng kiểm tra kim cương không chỉ góp phần nâng cao trải nghiệm mua sắm mà còn là cơ sở để doanh nghiệp xây dựng uy tín, củng cố niềm tin của khách hàng trên thị trường trang sức.

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