U-17 World Cup Qatar 2026: Việt Nam cùng bảng với Bỉ, Mali và New Zealand

Những đối thủ đáng chú ý của U-17 Việt Nam
Bảng G quy tụ bốn đội tuyển có những dấu ấn riêng tại các giải trẻ. Trong đó, Mali là đội giàu kinh nghiệm nhất với bảy lần tham dự U-17 World Cup. Thành tích tốt nhất của đại diện châu Phi là ngôi á quân năm 2015. Đội giành vé đến Qatar sau khi lọt vào tứ kết U-17 châu Phi.
New Zealand có 11 lần góp mặt tại giải đấu. Thành tích tốt nhất của đội là vào vòng 16 đội ở các năm 2009, 2011 và 2015. Đội bóng giành quyền tham dự Qatar 2026 với chức vô địch giải U-16 nam châu Đại Dương năm 2025.
Trong khi đó, Bỉ giành vé đến Qatar với vị trí á quân U-17 EURO. Đội từng xếp thứ ba tại U-17 World Cup năm 2015 và có ba lần tham dự giải. Cầu thủ chạy cánh Jayden Onia Seke của Anderlecht được đánh giá cao nhờ tốc độ, kỹ thuật và khả năng hoạt động bên hành lang phải.
Chu Ngọc Nguyễn Lực - gương mặt đáng chú ý của U-17 Việt Nam
Đây là lần đầu tiên đội tuyển U-17 Việt Nam góp mặt tại FIFA U-17 World Cup. Thầy trò HLV Cristiano Roland giành quyền tham dự sau khi lọt vào tứ kết U-17 châu Á.
Tiền vệ trẻ sở hữu kỹ thuật tốt và khả năng chuyền bóng đa dạng. Nguyễn Lực cũng góp công trong hành trình vô địch Giải U-17 Đông Nam Á của Việt Nam và được trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải.
Theo lịch thi đấu, U-17 Việt Nam sẽ gặp Bỉ lúc 20 giờ ngày 20/11/2026. Cùng ngày, Mali đối đầu New Zealand lúc 20 giờ 30. Đây sẽ là những trận đấu mở màn đáng chú ý của bảng G tại FIFA U-17 World Cup Qatar 2026.
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