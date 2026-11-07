U-17 World Cup Qatar 2026: Việt Nam cùng bảng với Bỉ, Mali và New Zealand

Bảng G tại U-17 World Cup Qatar 2026 gồm: Bỉ, Mali New Zealand và Việt Nam

Những đối thủ đáng chú ý của U-17 Việt Nam

Bảng G quy tụ bốn đội tuyển có những dấu ấn riêng tại các giải trẻ. Trong đó, Mali là đội giàu kinh nghiệm nhất với bảy lần tham dự U-17 World Cup. Thành tích tốt nhất của đại diện châu Phi là ngôi á quân năm 2015. Đội giành vé đến Qatar sau khi lọt vào tứ kết U-17 châu Phi.

Cầu thủ đáng chú ý của Mali là tiền đạo cánh Djigui Koita, người gây ấn tượng nhờ tốc độ, kỹ thuật và khả năng quan sát (Ảnh: IG Djigui Koita)

New Zealand có 11 lần góp mặt tại giải đấu. Thành tích tốt nhất của đội là vào vòng 16 đội ở các năm 2009, 2011 và 2015. Đội bóng giành quyền tham dự Qatar 2026 với chức vô địch giải U-16 nam châu Đại Dương năm 2025.

Đội trưởng Ethan Dyer là gương mặt đáng chú ý của New Zealand. Trung vệ này từng giành Quả bóng Vàng tại giải đấu khu vực và sẽ có lần thứ hai dự U-17 World Cup (Ảnh: FIFA)



Trong khi đó, Bỉ giành vé đến Qatar với vị trí á quân U-17 EURO. Đội từng xếp thứ ba tại U-17 World Cup năm 2015 và có ba lần tham dự giải. Cầu thủ chạy cánh Jayden Onia Seke của Anderlecht được đánh giá cao nhờ tốc độ, kỹ thuật và khả năng hoạt động bên hành lang phải.

Jayden Onia Seke của tuyển Bỉ đang được đánh giá cao nhờ lối chơi giàu tính kỹ thuật (Ảnh: FIFA)

Chu Ngọc Nguyễn Lực - gương mặt đáng chú ý của U-17 Việt Nam

Đây là lần đầu tiên đội tuyển U-17 Việt Nam góp mặt tại FIFA U-17 World Cup. Thầy trò HLV Cristiano Roland giành quyền tham dự sau khi lọt vào tứ kết U-17 châu Á.

Một trong những cầu thủ được FIFA chú ý là Chu Ngọc Nguyễn Lực, thành viên của Hà Nội FC (Ảnh: FIFA)

Tiền vệ trẻ sở hữu kỹ thuật tốt và khả năng chuyền bóng đa dạng. Nguyễn Lực cũng góp công trong hành trình vô địch Giải U-17 Đông Nam Á của Việt Nam và được trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Theo lịch thi đấu, U-17 Việt Nam sẽ gặp Bỉ lúc 20 giờ ngày 20/11/2026. Cùng ngày, Mali đối đầu New Zealand lúc 20 giờ 30. Đây sẽ là những trận đấu mở màn đáng chú ý của bảng G tại FIFA U-17 World Cup Qatar 2026.

Nguồn tin: FIFA