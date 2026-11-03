Trong thư viện ảnh của người trẻ, có những tấm hình chưa thật đẹp vẫn được giữ lại, có khoảnh khắc đã xóa rồi không thể tìm về. Giữa hàng nghìn bức ảnh cũ, điều gì khiến họ quyết định giữ hay xóa?

Ảnh cũ trước nút xóa

Trong điện thoại của Lê Dương Ngọc Minh (18 tuổi, sinh viên Trường Đại học Gia Định) hiện lưu khoảng 2.000 bức ảnh. Trung bình mỗi tháng, Minh dành hai đến ba lần để xem lại những hình ảnh đã chụp. Trong số đó, ảnh gia đình, bạn bè và bản thân là những thứ bạn ưu tiên giữ lại.

Khi điện thoại đầy dung lượng, Minh thường tìm đến các ứng dụng ít sử dụng trước tiên. Nếu buộc phải xóa ảnh, bạn sẽ cân nhắc những tấm chụp cảnh vật, đồ ăn, thức uống hoặc chuyển hình ảnh quan trọng sang nơi lưu trữ khác.

Điều đáng chú ý là tiêu chí giữ ảnh của Minh không nằm hoàn toàn ở chất lượng hình ảnh. Những bức hình mờ, thiếu chỉn chu đôi khi lại khiến bạn đắn đo hơn cả.

Ở đó, Minh thổ lộ: "Những bức ảnh mờ hay những tấm ảnh chụp lúc bạn bè, gia đình không đẹp thì đó là những khoảnh khắc tự nhiên nhất". Với bạn, một khoảnh khắc không được chuẩn bị trước có thể đáng nhớ hơn những tấm hình đã được lựa chọn góc chụp cẩn thận.

Cũng có thói quen chọn lọc hình ảnh, Lê Đặng Minh Nghi (19 tuổi, sinh viên Đại học Kinh tế) thường xóa bớt ảnh ngay sau khi chụp. Vì vậy, những tấm hình còn nằm trong điện thoại đều đã trải qua một lần cân nhắc.

Thư viện ảnh trên điện thoại lưu giữ nhiều khoảnh khắc đời thường, khiến việc lựa chọn giữ lại hay xóa đi đôi khi trở nên khó khăn (Ảnh: Minh họa được tạo bằng A.I.)

Khi bộ nhớ báo đầy, Nghi kiểm tra các ứng dụng không còn sử dụng, rà soát tập tin rồi mới nghĩ đến việc xóa ảnh. Nghi giải thích: "Những tấm ảnh còn lại khá quan trọng với mình, nên mình thường ưu tiên xóa ứng dụng trước thay vì xóa ảnh".

Trong khi đó, Đào Gia Hân (19 tuổi, sinh viên Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh) thích sắp xếp ảnh theo từng năm. Việc phân loại giúp Hân dễ tìm những hình ảnh muốn chia sẻ lên mạng xã hội, đồng thời có thể xem lại các dấu mốc đã trải qua.

Với Hân, một tấm ảnh đáng giữ cần tạo được ấn tượng, gợi niềm vui hoặc đánh dấu một kỷ niệm đặc biệt. Bạn ưu tiên những bức hình có gia đình, bạn bè, bởi đó là những người gắn bó với nhiều chặng đường trong cuộc sống.

Ba cách lưu giữ có những điểm khác nhau, nhưng đều đặt người trong ảnh và câu chuyện phía sau lên trước nhu cầu giải phóng dung lượng. Việc xóa bớt hình ảnh vì thế không đơn thuần là thao tác dọn dẹp bộ nhớ.

Ảnh cũ và những điều không thể lấy lại

Thói quen chọn lọc ảnh cũng có lúc để lại tiếc nuối. Nghi kể rằng mình từng muốn tìm lại những khoảnh khắc thời trung học phổ thông, nhưng phát hiện một số hình ảnh đã bị xóa từ trước.

Nghi nhớ lại: "Đôi lúc khi mình muốn tìm lại những khoảnh khắc hồi cấp ba thì vô tình mình đã xóa nó đi rồi, không tìm lại được nữa nên mình cũng khá tiếc".

Với Hân, sự tiếc nuối gắn với một chuyến du lịch cùng gia đình từ những năm cấp hai. Sau khi đổi điện thoại, bạn không còn tìm được bức ảnh chụp chung ngày ấy. Hân đã thử nhiều cách khôi phục, kể cả liên hệ bộ phận hỗ trợ của Apple, nhưng đều không thành công.

Trải nghiệm đó phần nào lý giải vì sao Hân trân trọng những bức ảnh ghi dấu các cột mốc của mình. Trong số những hình ảnh còn lưu giữ, bạn đặc biệt yêu thích bức ảnh chụp tại lễ trưởng thành năm 18 tuổi, khi có gia đình và bạn bè cùng chứng kiến.

Hân kể: "Ngay lúc mình 18 tuổi thì có được sự chứng kiến của gia đình và cả bạn bè, nên tấm ảnh này là tấm ảnh mà mình thích nhất đến thời điểm hiện tại".

Nếu không thể lưu giữ kỷ niệm trong điện thoại, Hân vẫn muốn in ảnh, đóng khung rồi đặt trên bàn làm việc hoặc treo lên tường. Với bạn, những hình ảnh đáng nhớ có thể được lưu giữ bằng nhiều hình thức khác nhau.

Những bức ảnh gia đình được lưu giữ qua nhiều hình thức, giúp người xem tìm lại kỷ niệm và những dấu mốc đáng nhớ trong cuộc sống (Ảnh: Minh họa được tạo bằng A.I.)

Còn trong những bức hình Nghi trân trọng, có một tấm ảnh tập thể chụp vào năm lớp 12. Theo lời Nghi, đây có lẽ là bức hình duy nhất còn đầy đủ 43 thành viên của lớp.

Bức ảnh được chụp trong dịp hội trại, gắn với những ngày cuối cùng của hành trình 12 năm học phổ thông. Nhìn lại tấm hình, Nghi nhớ đến khoảng thời gian được vui chơi, tham gia hoạt động cùng bạn bè và hiểu nhau hơn.

Đặc biệt, Nghi cho biết một người bạn trong lớp đã qua đời. Chi tiết ấy khiến bức ảnh tập thể mang ý nghĩa riêng đối với bạn. Nghi bộc bạch: "Có lẽ, đây là bức ảnh duy nhất còn đầy đủ 43 thành viên ở trong lớp. Bạn mình mất rồi, nên đây là tấm ảnh mà mình yêu nhất!".

Những câu chuyện của Minh, Hân và Nghi gặp nhau ở một lựa chọn tưởng chừng rất nhỏ, đó là giữ hay xóa một bức ảnh. Có người muốn giữ hình ảnh tự nhiên của người thân, có người lưu dấu tuổi trưởng thành, có người trân trọng một tấm hình tập thể của những năm tháng học trò.

Giữa hàng ngàn bức ảnh được lưu giữ trong điện thoại, mỗi người có một lý do riêng để lựa chọn điều đáng nhớ. Có những tấm hình rồi sẽ bị xóa đi, có những bức được giữ lại qua nhiều năm. Dù vậy, giá trị của chúng đôi khi nằm ở chính những con người, câu chuyện và khoảnh khắc đã qua mà người lưu giữ vẫn muốn tìm về.