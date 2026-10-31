Sáng 31/10/2026, triển lãm Nhiếp ảnh cộng đồng với chủ đề: "Từ ký ức đô thị đến Công nghiệp văn hóa" diễn ra tại Đài Phát thanh và Truyền hình TP. Hồ Chí Minh, giới thiệu ảnh tư liệu, tác phẩm đương đại, sách ảnh và những chiếc máy ảnh qua nhiều thế hệ.

Toàn cảnh không gian triển lãm "Nhiếp ảnh cộng đồng: 'Từ ký ức đô thị đến Công nghiệp văn hóa'" tại Đài Phát thanh và Truyền hình TP. Hồ Chí Minh, ngày 31/10/2026 (Ảnh: Ngô My)

Những hình ảnh về nghệ thuật đờn ca tài tử và hát bội được giới thiệu tại triển lãm, góp phần tái hiện sự đa dạng của văn hóa truyền thống Nam Bộ (Ảnh: Đức Nhân)

Nhiếp ảnh cộng đồng lưu giữ phố xưa

Giữa không gian trưng bày, những bức ảnh về chợ Bến Thành, chợ Bình Tây và các tuyến đường tái hiện diện mạo Thành phố trong quá khứ. Những chiếc ô tô kiểu cũ, xe máy, hàng quán và dòng người qua lại hiện lên bên các công trình kiến trúc quen thuộc. Có những địa điểm đến nay vẫn còn hiện diện, song cảnh quan và nhịp sống xung quanh đã đổi khác.

Các ấn phẩm "Saigon Night" và "Saigon Street" của nhiếp ảnh gia Thanh Tùng ghi lại những góc nhìn về đường phố và nhịp sống Sài Gòn (Ảnh: Đức Nhân)

Đáng chú ý là những tấm ảnh tư liệu đen trắng ghi lại các thời khắc lịch sử của Thành phố. Hình ảnh xe tăng giữa đường phố, những đoàn người mang biểu ngữ hay đám đông tập trung trước chợ Bến Thành cho thấy không khí của một thời kỳ nhiều biến động. Từng khung hình lưu giữ những chi tiết về con người, trang phục và không gian đô thị mà thời gian khó có thể tái hiện nguyên vẹn.

Bộ sách ảnh "Saigon 365" cùng nhiều ấn phẩm nhiếp ảnh được trưng bày, giới thiệu những chủ đề về đời sống và cảnh quan đô thị (Ảnh: Đức Nhân)

Bên cạnh những bức ảnh lịch sử là loạt tác phẩm ghi lại cảnh quan Thành phố qua nhiều thời kỳ. Những con đường rợp bóng cây, các dãy nhà và hoạt động sinh hoạt thường ngày tạo nên một bức tranh đa dạng về TP. Hồ Chí Minh. Sự thay đổi của đô thị hiện lên từ những chi tiết gần gũi nhất.

Hình ảnh chợ Bến Thành và chợ Bình Tây trong quá khứ, hai công trình gắn liền với lịch sử thương mại và đời sống đô thị Sài Gòn (Ảnh: Đức Nhân)

Qua từng giai đoạn, diện mạo TP. Hồ Chí Minh được lưu giữ bằng những khung hình mang giá trị tư liệu. Từ kiến trúc, giao thông đến sinh hoạt thường nhật, mỗi bức ảnh góp thêm một mảnh ghép vào bức tranh ký ức đô thị, ghi dấu những đổi thay của Thành phố theo thời gian.

Nhiếp ảnh cộng đồng kể chuyện đời sống

Ngoài những khung ảnh tư liệu là một TP. Hồ Chí Minh với nhiều sắc thái văn hóa. Tác phẩm ghi lại các vai diễn hát bội nổi bật với những chiếc mão được trang trí cầu kỳ, gương mặt hóa trang và trang phục rực rỡ. Cùng với đó là hình ảnh những nghệ nhân gắn bó với đờn ca tài tử, một loại hình nghệ thuật mang đậm dấu ấn văn hóa Nam Bộ.

Tác phẩm "Sắc màu" của Nguyễn Thị Thúy Hằng ghi lại không gian một cửa hàng lưu niệm với nhiều sản phẩm thủ công và đồ trang trí (Ảnh: Đức Nhân)

Tác phẩm ghi lại trò chơi bóng trên cà kheo tại bãi biển Cần Giờ, mang đến góc nhìn sinh động về hoạt động vui chơi của cộng đồng (Ảnh: Đức Nhân)

Đời sống thường nhật cũng xuất hiện qua những góc nhìn sinh động. Trong một bức ảnh, nhóm người chơi bóng trên cà kheo giữa bãi biển Cần Giờ, tạo nên khoảnh khắc vận động đầy ngẫu hứng. Ở tác phẩm "Sắc màu" của Nguyễn Thị Thúy Hằng, một cửa hàng lưu niệm hiện lên với đèn lồng, mặt nạ, đồ thủ công và những món hàng bày kín các kệ. Những chi tiết nhỏ góp phần khắc họa đời sống, sinh hoạt và nét văn hóa của con người.

Khách tham quan tìm hiểu các ấn phẩm nhiếp ảnh nghệ thuật tại khu vực trưng bày sách, một trong những hoạt động giới thiệu giá trị của nhiếp ảnh qua xuất bản (Ảnh: An Kiên)

Một điểm nhấn khác của triển lãm là khu trưng bày máy ảnh và sách nhiếp ảnh. Những chiếc máy ảnh phim Nikon, Pentax, Argus được đặt cạnh nhau, từ các thiết kế thân máy bằng kim loại đến loại máy sử dụng ống kính gấp. Trên một số thiết bị, lớp vỏ đã mang dấu vết sử dụng, trong khi các vòng chỉnh cơ học và hệ thống ống kính vẫn thể hiện rõ đặc trưng của kỹ thuật nhiếp ảnh một thời.

Các ấn phẩm và tư liệu nhiếp ảnh cũ được bảo quản trong tủ kính, bổ sung một góc nhìn về lịch sử hoạt động nhiếp ảnh (Ảnh: Đức Nhân)

Cạnh những chiếc máy ảnh là các ấn phẩm "Saigon Night", "Saigon Street", "Saigon 365" và nhiều sách ảnh khác. Nếu những thiết bị cũ gợi lại phương tiện lưu giữ khoảnh khắc, các trang sách cho thấy một cách khác để tập hợp, sắp xếp và kể lại những câu chuyện về Thành phố qua hình ảnh.

Hai chiếc máy ảnh cổ với cấu tạo ống kính đặc trưng, gợi lại một giai đoạn phát triển của kỹ thuật ghi hình (Ảnh: Đức Nhân)

Sự hiện diện song song của ảnh tư liệu, tác phẩm đương đại, sách ảnh và thiết bị ghi hình tạo nên một không gian trưng bày đa dạng. Từ những địa danh quen thuộc đến các hình thức sinh hoạt văn hóa, mỗi nhóm tác phẩm góp thêm một góc nhìn về đời sống và sự chuyển mình của Thành phố.

Hoạt động trao đổi về sách ảnh và tư liệu nhiếp ảnh, góp phần kết nối những câu chuyện được lưu giữ qua từng khung hình (Ảnh: An Kiên)

Từ những bức ảnh chợ Bến Thành xưa đến các tác phẩm ghi lại đời sống hôm nay, triển lãm cho thấy giá trị của nhiếp ảnh cộng đồng trong việc lưu giữ những dấu vết của đô thị. Bên cạnh các công trình và sự kiện lịch sử, ký ức về một Thành phố còn nằm trong những góc phố, khu chợ, gương mặt và khoảnh khắc bình dị được người cầm máy ghi lại.