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Thế giới

Ấn Độ: Độc đáo nghi thức cầu phước trong ngày lễ Govardhan Puja

ANH THƯ, MẠNH LINH, NGỌC PHẠM
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(HTV) - Tại làng Bhidawad, bang Madhya Pradesh của Ấn Độ, nhiều tín đồ đã nằm xuống đường để những con bò bước qua người. Đây là hoạt động trong ngày lễ Govardhan Puja, mà họ tin rằng sẽ mang lại phước lành và giúp hiện thực hóa các nguyện vọng.

Tại sự kiện này, những con bò sẽ được đeo đồ trang trí lộng lẫy và vẽ các ký hiệu hình tròn trên thân, còn các tín đồ thì hát ca, chơi nhạc và chuẩn bị cho các nghi thức cầu nguyện.

Ấn Độ: Độc đáo nghi thức cầu phước trong ngày lễ Govardhan Puja - Ảnh 1.
Ấn Độ: Độc đáo nghi thức cầu phước trong ngày lễ Govardhan Puja - Ảnh 2.

Những chú bò được trang trí lộng lẫy để chuẩn bị cho buổi lễ 

Theo ông Balaram - cư dân làng Lohariya, người dân nơi đây tin rằng những ai tham gia nghi thức này cần thực hiện liên tục trong năm năm. Những gia đình chưa có con cái cũng tham gia với hy vọng nhận được phước lành và giải quyết các vấn đề trong gia đình.

Người tham gia sẵn sàng để móng bò giẫm lên người mà không hề sợ hãi

Ấn Độ: Độc đáo nghi thức cầu phước trong ngày lễ Govardhan Puja - Ảnh 3.
Ấn Độ: Độc đáo nghi thức cầu phước trong ngày lễ Govardhan Puja - Ảnh 4.

Đông đảo người dân tham gia nghi thức cầu phước trong ngày lễ

Ông Balaram cũng cho biết, theo niềm tin ở đây, móng bò phải chạm vào người nằm bên dưới thì họ mới nhận được phước lành.

Lễ Govardhan Puja, diễn ra trong dịp lễ Diwali, nhằm tôn vinh thần Krishna; mà theo Ấn Độ giáo, ngài đã nâng ngọn núi Govardhan lên để bảo vệ dân làng và đàn gia súc khỏi những trận mưa như trút nước do thần Indra tạo ra.


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