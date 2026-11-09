Âm nhạc đương đại chạm đến đời sống tinh thần người trẻ

Không gian âm nhạc giao thoa giữa các thế hệ nghệ sĩ

Giữa áp lực của cuộc sống hiện đại, âm nhạc ngày càng chứng minh vai trò là người bạn đồng hành tin cậy để chữa lành tâm hồn. Với tinh thần ấy, dự án Symphony in Moonlight mang đến cách tiếp cận giàu cảm xúc, đưa những giai điệu vượt ra ngoài giá trị giải trí thông thường để trở thành nguồn năng lượng tích cực cho cộng đồng.

Tiết mục biểu diễn nghệ thuật tại dự án Symphony in Moonlight

Dự án được phát triển với chuỗi 17 sự kiện ghi hình trực tiếp từ đêm nhạc cùng tên, quy tụ 9 giọng ca đa thế hệ của nền âm nhạc Việt Nam. Sự kết hợp tinh tế giữa những biểu tượng âm nhạc vượt thời gian và các ca sĩ thực lực thế hệ đương đại đã tạo nên một nhịp cầu kết nối cảm xúc đặc biệt, xóa nhòa khoảng cách giữa các thế hệ khán giả.

Chuyển tải thông điệp nhân văn qua từng sản phẩm MV phát sóng

Theo kế hoạch, các sản phẩm MV trong dự án sẽ lần lượt ra mắt mỗi tuần. Mỗi tác phẩm không chỉ đơn thuần là một bài hát mà còn khai thác những câu chuyện riêng biệt, dẫn dắt người nghe bước vào hành trình tự chữa lành và tìm lại sự bình yên từ bên trong.

Chia sẻ về hành trình thực hiện, đội ngũ sản xuất cho biết việc dàn dựng sân khấu ngoài trời với quy mô lớn đối mặt với không ít áp lực về thời gian và khối lượng công việc. Tuy nhiên, nhờ sự chung sức của gần một nghìn nhân sự cùng dàn nghệ sĩ tên tuổi, mọi thử thách đều được giải quyết trọn vẹn để mang đến những thước phim và âm thanh chỉn chu nhất.

Biểu diễn trong không gian ngoài trời được đầu tư công phu với sự tham gia phối hợp của ê-kíp sản xuất cùng đông đảo nghệ sĩ tên tuổi

Symphony in Moonlight không chỉ kỳ vọng tạo ra những sản phẩm giải trí chất lượng cao mà còn hướng tới mục tiêu xây dựng sợi dây kết nối bền chặt với cộng đồng, đặc biệt là tệp khán giả trẻ Gen Z. Thông qua những giá trị nhân văn và tinh thần vì cộng đồng, dự án mong muốn tiếp thêm sức mạnh, sự vững vàng cho thế hệ trẻ trước những thăng trầm của cuộc sống.

