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Thể thao

Alexander Zverev lần đầu lên số 1 thế giới

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Alexander Zverev chính thức vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng ATP ngày 2/11, sau mùa giải 2026 thành công với hai danh hiệu Grand Slam.

Alexander Zverev lần đầu lên số 1 thế giới - Ảnh 1.

Alexander Zverev lần đầu lên số 1 thế giới

Tay vợt người Đức Alexander Zverev lần đầu tiên đứng đầu bảng xếp hạng ATP sau khi vượt qua Jannik Sinner. Trước đó, Zverev đã bảo đảm kết thúc mùa giải 2026 ở vị trí số 1 thế giới.

Cột mốc này được xác lập sau khi Zverev đánh bại Tallon Griekspoor với tỉ số 6-4, 7-5 tại vòng hai giải Erste Bank Open ở Vienna ngày 29/10. Chiến thắng giúp anh giành quyền vào tứ kết và chính thức vượt lên dẫn đầu bảng xếp hạng ATP từ ngày 2/11.

Mùa giải năm nay đánh dấu bước tiến lớn trong sự nghiệp của Zverev. Tay vợt 29 tuổi giành hai danh hiệu Grand Slam đầu tiên, lần lượt tại Roland Garros hồi tháng 6 và Mỹ mở rộng hồi tháng 9. Ở Roland Garros, anh đánh bại Flavio Cobolli trong trận chung kết. Tại Mỹ mở rộng, Zverev vượt qua Ben Shelton sau 4 set đấu.

Ngoài hai danh hiệu lớn, Zverev còn vào chung kết Wimbledon và bán kết Australia Mở rộng trong mùa giải này.

Theo thống kê của ATP, Zverev trở thành tay vợt nam thứ 30 trong lịch sử đứng đầu bảng xếp hạng kể từ khi hệ thống này ra đời năm 1973. Ở tuổi 29 năm 6 tháng, anh là người lớn tuổi thứ hai trong lịch sử lần đầu đạt vị trí số 1, sau John Newcombe.

Trong khi đó, Jannik Sinner nhường lại vị trí dẫn đầu sau thời gian nghỉ thi đấu vì chấn thương đầu gối.

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