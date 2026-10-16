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Alexander Zverev vào bán kết Thượng Hải Masters

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Alexander Zverev tiếp tục duy trì phong độ ổn định khi đánh bại Alex de Minaur với tỉ số 6-4, 6-4 để giành quyền vào bán kết Thượng Hải Masters.

Alexander Zverev vào bán kết Thượng Hải Masters - Ảnh 1.
Alexander Zverev vào bán kết Thượng Hải Masters - Ảnh 2.

Alexander Zverev vào bán kết Thượng Hải Masters

Alexander Zverev giành vé vào bán kết Thượng Hải Masters sau chiến thắng thuyết phục trước Alex de Minaur của Australia. Thành tích này tiếp tục nối dài phong độ ổn định của tay vợt người Đức sau khi anh chính thức bảo đảm vị trí số một thế giới cuối mùa giải 2026.

Vượt qua những lo ngại về chấn thương mắt cá chân gặp phải ở vòng trước, hạt giống số một thể hiện sự vượt trội trước hạt giống số chín de Minaur. Zverev giành chiến thắng sau hai set với cùng tỉ số 6-4.

Đây là lần thứ 11 trong mùa giải 2026, Zverev góp mặt ở bán kết một giải đấu. Tay vợt người Đức cũng đang hướng đến danh hiệu đầu tiên tại Thượng Hải.

Đối thủ tiếp theo của Zverev là Alejandro Davidovich Fokina. Tay vợt người Tây Ban Nha giành quyền đi tiếp sau khi Arthur Gea của Pháp bỏ cuộc vì chấn thương ngay trong set đầu tiên. Thời điểm đó, Davidovich Fokina đang dẫn trước 4-1.

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