Alexander Zverev dừng bước ở bán kết Thượng Hải Masters

Alexander Zverev thất bại trước Alejandro Davidovich Fokina ở bán kết Thượng Hải Masters

Alexander Zverev, hạt giống số 1 của giải, thắng ván đầu tiên với tỉ số 7-5. Tuy nhiên, Alejandro Davidovich Fokina trở lại mạnh mẽ và thắng hai ván tiếp theo với tỉ số 6-4, 6-3. Tay vợt người Tây Ban Nha giành chiến thắng chung cuộc sau 2 giờ 2 phút thi đấu.

Davidovich Fokina tung ra 36 cú đánh thắng điểm trong trận đấu. Anh cũng tận dụng tốt những điểm yếu ở cú thuận tay của Zverev để giành quyền vào chung kết ATP Masters 1000 thứ hai trong sự nghiệp. Trước đó, anh từng vào chung kết Monte Carlo năm 2022.

Davidovich Fokina hiện có chuỗi chín trận thắng liên tiếp tại Trung Quốc

Davidovich Fokina hiện có chuỗi chín trận thắng liên tiếp tại Trung Quốc. Thành tích này nối tiếp danh hiệu ATP Tour thứ hai trong sự nghiệp, giành được tại giải ATP 250 ở Thành Đô vào tháng trước.

Dù dừng bước tại Thượng Hải, Zverev vẫn khép lại mùa giải với vị trí số 1 thế giới cuối năm đã được bảo đảm. Tay vợt người Đức từng bảy lần vô địch ATP Masters 1000. Thành tích tốt nhất của anh tại Thượng Hải Masters vẫn là ngôi á quân năm 2019, sau thất bại trước Daniil Medvedev.

Ở trận bán kết còn lại, Rafael Jodar đánh bại hạt giống số 5 Medvedev với tỉ số 6-3, 6-4. Tay vợt 20 tuổi trở thành người trẻ nhất lịch sử giải đấu góp mặt ở chung kết Thượng Hải Masters. Anh cũng củng cố cơ hội giành quyền tham dự ATP Finals trong mùa giải trọn vẹn đầu tiên thi đấu ở cấp độ ATP Tour.

Trận chung kết giữa hai tay vợt Tây Ban Nha sẽ là lần đầu Davidovich Fokina và Jodar đối đầu nhau.