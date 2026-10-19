CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Thể thao

Alexander Zverev dừng bước ở bán kết Thượng Hải Masters

BAN THỂ DỤC THỂ THAO
Theo dõi HTV trên Google News

Alexander Zverev thất bại trước Alejandro Davidovich Fokina ở bán kết Thượng Hải Masters, trong khi Rafael Jodar cũng giành quyền vào chung kết sau chiến thắng trước Daniil Medvedev.

Alexander Zverev dừng bước ở bán kết Thượng Hải Masters - Ảnh 1.

Alexander Zverev thất bại trước Alejandro Davidovich Fokina ở bán kết Thượng Hải Masters

Alexander Zverev, hạt giống số 1 của giải, thắng ván đầu tiên với tỉ số 7-5. Tuy nhiên, Alejandro Davidovich Fokina trở lại mạnh mẽ và thắng hai ván tiếp theo với tỉ số 6-4, 6-3. Tay vợt người Tây Ban Nha giành chiến thắng chung cuộc sau 2 giờ 2 phút thi đấu.

Davidovich Fokina tung ra 36 cú đánh thắng điểm trong trận đấu. Anh cũng tận dụng tốt những điểm yếu ở cú thuận tay của Zverev để giành quyền vào chung kết ATP Masters 1000 thứ hai trong sự nghiệp. Trước đó, anh từng vào chung kết Monte Carlo năm 2022.

Alexander Zverev dừng bước ở bán kết Thượng Hải Masters - Ảnh 2.

Davidovich Fokina hiện có chuỗi chín trận thắng liên tiếp tại Trung Quốc

Davidovich Fokina hiện có chuỗi chín trận thắng liên tiếp tại Trung Quốc. Thành tích này nối tiếp danh hiệu ATP Tour thứ hai trong sự nghiệp, giành được tại giải ATP 250 ở Thành Đô vào tháng trước.

Dù dừng bước tại Thượng Hải, Zverev vẫn khép lại mùa giải với vị trí số 1 thế giới cuối năm đã được bảo đảm. Tay vợt người Đức từng bảy lần vô địch ATP Masters 1000. Thành tích tốt nhất của anh tại Thượng Hải Masters vẫn là ngôi á quân năm 2019, sau thất bại trước Daniil Medvedev.

Ở trận bán kết còn lại, Rafael Jodar đánh bại hạt giống số 5 Medvedev với tỉ số 6-3, 6-4. Tay vợt 20 tuổi trở thành người trẻ nhất lịch sử giải đấu góp mặt ở chung kết Thượng Hải Masters. Anh cũng củng cố cơ hội giành quyền tham dự ATP Finals trong mùa giải trọn vẹn đầu tiên thi đấu ở cấp độ ATP Tour.

Trận chung kết giữa hai tay vợt Tây Ban Nha sẽ là lần đầu Davidovich Fokina và Jodar đối đầu nhau.

Tin liên quan

Alexander Zverev vào bán kết Thượng Hải Masters

Alexander Zverev vào bán kết Thượng Hải Masters

Alexander Zverev tiếp tục duy trì phong độ ổn định khi đánh bại Alex de Minaur với tỉ số 6-4, 6-4 để giành quyền vào bán kết Thượng Hải Masters.

Alexander Zverev chắc chắn kết thúc năm ở vị trí số 1 thế giới

Alexander Zverev chắc chắn kết thúc năm ở vị trí số 1 thế giới

(HTV) - Alexander Zverev chính thức bảo đảm vị trí số 1 trên bảng xếp hạng quần vợt nam thế giới khi mùa giải 2026 khép lại. Thành tích này đánh dấu cột mốc lịch sử trong sự nghiệp của tay vợt người Đức, sau một năm thi đấu bùng nổ với hai danh hiệu Grand Slam đầu tiên.

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

Croatia: Thời tiết ảnh hưởng mùa thu hoạch nấm truffle

Thế giới 17:57 18/10/2026

(HTV) - Hạn hán và nhiệt độ cao trong mùa hè năm nay đã ảnh hưởng đến mùa thu hoạch nấm truffle tại Croatia. Những người làm nghề tìm nấm tại các khu rừng sồi gần thủ đô Zagreb cho biết sản lượng năm nay giảm khoảng 30%, buộc họ tìm thêm giải pháp duy trì thu nhập.

TP. Hồ Chí Minh thúc đẩy hợp tác với các đối tác Slovakia | Thời sự HTV ngày 18/10/2026

TP. Hồ Chí Minh thúc đẩy hợp tác với các đối tác Slovakia | Thời sự HTV ngày 18/10/2026

Thời sự 20:52 18/10/2026

(HTV) - Bản tin thời sự 20 giờ - Ngày 18/10/2026 đem đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý sau.

Ngân mãi Chuông vàng: Một tấm vé - Từ màn ảnh đến khán phòng

Ngân mãi Chuông vàng: Một tấm vé - Từ màn ảnh đến khán phòng

Show nổi bật 21:00 18/10/2026

"Ngân mãi Chuông vàng" lần đầu mở bán vé cho suất diễn trực tiếp. Từ câu chuyện này, giá trị trải nghiệm sân khấu và cách nhà đài đồng hành với khán giả trở thành vấn đề đáng quan tâm.

Mưa to cục bộ trên đất liền và gió giật mạnh trên nhiều vùng biển

Mưa to cục bộ trên đất liền và gió giật mạnh trên nhiều vùng biển

Thời sự 17:57 18/10/2026

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều tối và đêm 18/10, khu vực Nam Bộ, Lâm Đồng, Khánh Hòa và phía Đông tỉnh Đắk Lắk có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Xem thêm