Alexander Zverev khởi đầu thuận lợi tại ATP Finals 2026

Zverev thể hiện bản lĩnh trước đối thủ trẻ

Trong trận đấu mở màn diễn ra ngày 15/11 tại Turin (Italy), Alexander Zverev cho thấy sự vượt trội về kinh nghiệm và khả năng giao bóng trước Rafael Jodar – tay vợt 20 tuổi lần đầu góp mặt tại ATP Finals.

Sở hữu chiều cao 1,98 m, Zverev phát huy hiệu quả những cú giao bóng uy lực trên mặt sân cứng trong nhà. Tay vợt người Đức ghi 10 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp (ace), đồng thời liên tục gây sức ép lên những lượt giao bóng của đối thủ.

Alexander Zverev ăn mừng sau chiến thắng trước Rafael Jodar ở trận mở màn ATP Finals 2026 tại Turin, Italy (Ảnh: AP)

Mỗi set đấu, Zverev đều giành được một break để tạo khoảng cách cần thiết. Thử thách đáng kể nhất đến ở thời điểm anh giao bóng kết thúc set đầu tiên, khi Jodar có hai cơ hội giành break. Tuy nhiên, Zverev lần lượt hóa giải bằng một cú ace và những pha giao bóng hiệu quả, qua đó khép lại set đấu với tỷ số 6-4.

Sang set thứ hai, tay vợt người Đức tiếp tục duy trì thế chủ động, sớm bẻ game giao bóng của Jodar để vươn lên dẫn trước. Không để đối thủ tạo thêm bất ngờ, Zverev bảo toàn lợi thế và giành chiến thắng chung cuộc sau hai set với cùng tỷ số 6-4.

Rafael Jodar nỗ lực trả bóng trước những pha tấn công của Alexander Zverev (Ảnh: AP)

Đây là kết quả đáng khích lệ đối với Zverev sau chuỗi hai trận thua liên tiếp trước khi bước vào giải, trong đó có thất bại trước Lorenzo Musetti ở trận đấu đầu tiên sau khi anh vươn lên vị trí số 1 thế giới. Dù hài lòng với chiến thắng, tay vợt người Đức vẫn cho rằng bản thân còn nhiều điểm cần cải thiện.

Cơ hội cạnh tranh danh hiệu thứ ba

ATP Finals là giải đấu khép lại mùa giải, quy tụ tám tay vợt đơn nam có thành tích nổi bật nhất trong năm. Zverev từng hai lần đăng quang vào các năm 2018 và 2021. Với phong độ hiện tại, anh đặt mục tiêu bổ sung danh hiệu thứ ba vào bộ sưu tập thành tích của mình.

Ở bảng John McEnroe, trận đấu còn lại trong ngày mở màn là cuộc đối đầu giữa Ben Shelton và Arthur Fils. Trong khi đó, bảng đấu còn lại bắt đầu tranh tài ngày 16/11, với hai cặp đấu Carlos Alcaraz gặp Frances Tiafoe và Daniil Medvedev đối đầu Flavio Cobolli.

Alexander Zverev thực hiện cú giao bóng trong cuộc đối đầu với tay vợt trẻ người Tây Ban Nha Rafael Jodar (Ảnh: AP)

Theo thể thức vòng tròn một lượt, mỗi tay vợt sẽ lần lượt chạm trán các đối thủ cùng bảng. Hai vị trí dẫn đầu mỗi bảng giành quyền vào bán kết, mở ra cuộc đua trực tiếp đến chức vô địch.

Zverev giành chiến thắng 6-4, 6-4, qua đó có khởi đầu thuận lợi tại bảng John McEnroe (Ảnh: AP)

Một điểm đáng chú ý tại lễ khai mạc là màn hội ngộ của nhiều cựu tay vợt từng đứng đầu bảng xếp hạng thế giới, trong đó có Ilie Nastase, Mats Wilander, Stefan Edberg, Boris Becker, Lleyton Hewitt và Juan Carlos Ferrero. Đương kim vô địch hai năm liên tiếp Jannik Sinner cũng xuất hiện trong danh sách này, dù anh đã kết thúc mùa giải sớm vì chấn thương đầu gối phải.

ATP Finals 2026 diễn ra từ ngày 15 đến 22/11 tại Turin, Italy. Với chiến thắng đầu tay, Zverev đang có bước khởi đầu thuận lợi trong hành trình chinh phục chiếc cúp cuối mùa.

Nguồn: AP