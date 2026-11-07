Alcaraz và Shelton giành vé vào bán kết Paris Masters

Alcaraz cứu hai điểm kết thúc trận

Tại tứ kết Paris Masters, Carlos Alcaraz trải qua gần ba giờ thi đấu căng thẳng trước Taylor Fritz. Tay vợt số 3 thế giới để thua 6-7 ở ván đầu tiên, nhưng kịp trở lại với chiến thắng 7-5 và 6-3 ở hai ván tiếp theo, qua đó giành quyền đi tiếp.

Carlos Alcaraz ăn mừng sau khi vượt qua Taylor Fritz ở tứ kết Paris Masters 2026

Thử thách lớn nhất đến với Alcaraz trong ván hai. Khi đang dẫn 5-3, Fritz có hai cơ hội kết thúc trận đấu và tiến gần hơn đến tấm vé dự ATP Finals. Tuy nhiên, tay vợt người Tây Ban Nha thể hiện bản lĩnh khi cứu thành công cả hai điểm quyết định, giữ được game giao bóng thứ chín trước khi tạo bước ngoặt bằng những lần bẻ giao bóng liên tiếp.

Carlos Alcaraz trong trận tứ kết kéo dài gần ba giờ với Taylor Fritz

Chiến thắng ngược dòng giúp Alcaraz tiếp tục hành trình chinh phục danh hiệu tại Paris. Đối thủ của anh ở bán kết là Casper Ruud. Tay vợt người Na Uy giành quyền đi tiếp sau khi đánh bại Nuno Borges với tỷ số 7-6, 6-4.

Shelton thể hiện sức mạnh giao bóng

Ở trận tứ kết toàn Mỹ, Ben Shelton vượt qua Tommy Paul sau ba ván với tỷ số 6-4, 4-6, 6-3. Tay vợt 24 tuổi phát huy hiệu quả những cú giao bóng uy lực, ghi 19 điểm ace và tận dụng thành công hai trong bốn cơ hội bẻ giao bóng.

Casper Ruud thi đấu tại Paris Masters sau khi vượt qua Nuno Borges ở tứ kết

Chiến thắng giúp Shelton tiếp tục nuôi hy vọng giành danh hiệu tại Paris Masters. Kết quả trận tứ kết còn lại giữa Luca Van Assche và Rinky Hijikata sẽ xác định đối thủ của anh ở vòng bán kết.

Bên cạnh cuộc đua đến chức vô địch, Paris Masters cũng có ý nghĩa quan trọng trong cuộc cạnh tranh những suất cuối cùng dự ATP Finals. Tommy Paul không thể giành vé đến Turin sau thất bại trước Shelton, trong khi Francis Tiafoe đã có lần đầu tiên góp mặt tại giải đấu dành cho tám tay vợt đơn nam xuất sắc nhất mùa.

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