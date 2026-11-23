Carlos Alcaraz lần đầu đăng quang tại giải đấu dành cho tám tay vợt xuất sắc nhất mùa giải (Ảnh: Reuters)

Carlos Alcaraz giành chức vô địch ATP Finals 2026 sau khi đánh bại Alexander Zverev trong trận chung kết tại Turin (Italia), rạng sáng 23/11 (giờ Việt Nam). Tay vợt Tây Ban Nha thắng 6-2, 7-6(7), qua đó lần đầu đăng quang tại giải đấu dành cho tám tay vợt xuất sắc nhất mùa giải.

Bước vào chung kết, Zverev được đánh giá cao nhờ phong độ ổn định. Tay vợt Đức chưa thua set nào trong hành trình đến trận tranh chức vô địch. Tuy nhiên, Alcaraz nhanh chóng chiếm ưu thế bằng lối đánh tốc độ và khả năng kiểm soát bóng tốt.

Trong set đầu tiên, Zverev gặp khó khăn ở những game giao bóng. Anh mắc 19 lỗi tự đánh hỏng, tạo điều kiện để Alcaraz giành chiến thắng 6-2.

Sang set hai, thế trận cân bằng hơn. Zverev cải thiện khả năng giao bóng và thắng ba game liên tiếp để dẫn 5-4. Hai tay vợt sau đó phải bước vào loạt tie-break.

Tại đây, Alcaraz cứu thành công ba set point liên tiếp. Anh tận dụng cơ hội để khép lại trận đấu sau hai set, hoàn tất chiến thắng quan trọng tại ATP Finals.

Alcaraz khép lại mùa giải với chuỗi 14 trận thắng (Ảnh: Reuters)

Alcaraz khép lại mùa giải với chuỗi 14 trận thắng

Danh hiệu ATP Finals đánh dấu sự trở lại ấn tượng của Alcaraz sau giai đoạn khó khăn vì chấn thương cổ tay. Trước đó, tay vợt 23 tuổi phải nghỉ thi đấu bốn tháng và chỉ trở lại tại US Open.

Sau thất bại ở tứ kết US Open, Alcaraz nhanh chóng lấy lại phong độ. Anh giành bốn danh hiệu với thành tích 22 thắng, một thua.

Đặc biệt, chức vô địch tại Turin là danh hiệu thứ ba liên tiếp của Alcaraz, sau Vienna và Paris. Anh cũng nâng chuỗi trận thắng lên con số 14.

Một năm trước, Alcaraz từng thất bại trong trận chung kết ATP Finals. Vì vậy, chiến thắng lần này giúp anh hoàn thành mục tiêu còn dang dở.

Trong khi đó, Zverev khép lại mùa giải thành công nhất sự nghiệp dù không thể đăng quang tại Turin. Tay vợt Đức giành hai danh hiệu Grand Slam đầu tiên và vươn lên vị trí số một thế giới.

Nguồn: Reuters