AFC chính thức dời Asian Cup 2027 đến cuối năm

AFC quyết định hoãn Asian Cup 2027

Theo kế hoạch ban đầu, vòng chung kết Asian Cup với sự góp mặt của 24 đội tuyển sẽ diễn ra tại Ả-rập Xê-út từ ngày 7/1 đến 5/2/2027. Tuy nhiên, theo AFC, giải đấu sẽ được dời sang khung thời gian mới từ ngày 23/12/2027 đến 21/1/2028. Lịch thi đấu điều chỉnh này sẽ được đệ trình lên Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) để phê duyệt chính thức.

Giải đấu sẽ được dời sang khung thời gian mới từ ngày 23/12/2027 đến 21/1/2028 (Ảnh: Reuters)



Động thái điều chỉnh lịch thi đấu diễn ra do tình hình an ninh bất ổn tại khu vực Trung Đông trong thời gian gần đây. Vào tháng trước, một cuộc tập kích vào sân bay quốc tế tại thủ đô Riyadh đã khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương. Phong trào Houthi nhận được sự hậu thuẫn từ Iran, lực lượng Houthi đã tiến hành vụ tấn công gây thương vong lớn nhất tại Ả-rập Xê-út trong hơn một thập niên qua.

"Quyết định tạm hoãn giải đấu nhằm bảo đảm lợi ích cho tất cả các đội tuyển tham dự, quan chức, khán giả và các bên liên quan khác", thông cáo của Ban Tổ chức nêu rõ.

Asian Cup 2027 và hàng loạt sự kiện thể thao bị ảnh hưởng

Trong những năm gần đây, Chính phủ Ả-rập Xê-út đã đầu tư mạnh mẽ vào lĩnh vực thể thao thông qua Quỹ Đầu tư Công Ả-rập Xê-út (PIF). Đáng chú ý, vòng chung kết Asian Cup sắp tới vốn được định vị là cuộc tổng duyệt sớm của quốc gia này cho công tác đăng cai kỳ World Cup 2034.

Những lo ngại về an ninh còn ảnh hưởng trực tiếp đến hàng loạt sự kiện thể thao quốc tế khác tại Ả-rập Xê-út. Cụ thể, hệ thống giải golf Asian Tour đã thông báo hoãn vô thời hạn Giải Saudi International, Giải vô địch xe đạp đô thị thế giới 2026 chính thức bị hủy bỏ. Bên cạnh đó, Giải quần vợt biểu diễn Six Kings Slam tại thủ đô Riyadh cũng phải dời lịch từ tháng 10 sang tháng 12, còn FIFA quyết định tạm hoãn vô thời hạn vòng chung kết Giải thể thao điện tử FIFAe Finals 2026 tại thành phố Jeddah.

Nguồn tin: Reuters