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Thể thao

Ả Rập Xê Út gặp Palestine ở trận khai mạc Asian Cup 2027

THÙY DƯƠNG
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(HTV) - Đội tuyển Ả Rập Xê Út sẽ gặp Palestine trong trận khai mạc Asian Cup 2027, diễn ra ngày 7/1/2027 tại Riyadh. Theo Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), đây là lần đầu tiên Ả Rập Xê Út đăng cai giải đấu, quy tụ 24 đội tuyển, tranh tài tại ba thành phố từ ngày 7/1 đến 5/2/2027.

Trận khai mạc diễn ra tại sân vận động 72.000 chỗ

Theo thông báo của AFC ngày 26/10, trận mở màn Asian Cup 2027 sẽ diễn ra trên sân King Fahd Sports City tại Riyadh, với sức chứa khoảng 72.000 khán giả. Đây cũng là địa điểm được lựa chọn tổ chức trận chung kết vào ngày 5/2/2027.

Ả Rập Xê Út gặp Palestine ở trận khai mạc Asian Cup 2027- Ảnh 1.

Giải đấu lần thứ 19 quy tụ 24 đội tuyển quốc gia, diễn ra từ ngày 7/1 đến 5/2/2027 (Ảnh: Reuters)

Tổng cộng 51 trận đấu được tổ chức tại tám sân vận động thuộc ba thành phố: Riyadh, Jeddah và Al Khobar. Trong đó, Riyadh có năm địa điểm thi đấu, Jeddah có hai sân và Al Khobar có một sân.

Đây là lần đầu tiên Ả Rập Xê Út đăng cai Asian Cup. Với tư cách chủ nhà, đội tuyển quốc gia nước này sẽ có cơ hội tận dụng lợi thế sân nhà để hướng đến chức vô địch châu lục. Ả Rập Xê Út từng ba lần đăng quang Asian Cup, gần nhất vào năm 1996.

Các ứng viên vô địch chuẩn bị nhập cuộc

Ở những trận đấu đáng chú ý khác, đương kim vô địch Qatar sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ danh hiệu bằng cuộc đối đầu Thái Lan ngày 11/1. Cùng ngày, Nhật Bản chạm trán Indonesia. Hàn Quốc gặp Yemen, Australia đối đầu Singapore, trong khi Iran thi đấu với Trung Quốc ở lượt trận mở màn của các đội tuyển này.

Vòng bảng dự kiến kết thúc ngày 20/1, trước khi vòng đấu loại trực tiếp khởi tranh từ ngày 22/1. Lịch thi đấu được xác nhận giúp các đội tuyển và ban tổ chức hoàn thiện kế hoạch chuẩn bị cho giải đấu.

Ả Rập Xê Út gặp Palestine ở trận khai mạc Asian Cup 2027- Ảnh 2.

Công tác tổ chức Asian Cup 2027 vẫn thu hút sự chú ý trong bối cảnh những lo ngại về an ninh khu vực (Ảnh: Reuters)

Chủ tịch AFC Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa trước đó cho biết khả năng lùi giải đấu sang năm 2028 vẫn có thể được xem xét nếu tình hình yêu cầu. Dù vậy, lịch thi đấu hiện tại vẫn hướng đến thời điểm khởi tranh vào tháng 1/2027.

Asian Cup 2027 không chỉ là sự kiện bóng đá lớn của châu lục mà còn là dịp để Ả Rập Xê Út khẳng định năng lực tổ chức các giải đấu quốc tế, trước khi nước này đăng cai FIFA World Cup 2034.

Nguồn: Reuters

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