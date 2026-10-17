ASIAN Cup 2027 vẫn diễn ra theo kế hoạch

ASIAN Cup 2027 vẫn được nước chủ nhà Ả-rập Xê-út khẳng định tổ chức đúng kế hoạch, từ ngày 7/1 đến 5/2/2027. Tuy nhiên, những diễn biến an ninh gần đây đang làm dấy lên lo ngại về lịch trình các sự kiện thể thao tại quốc gia này.

Trước đó, sân bay quốc tế Riyadh bị tập kích vào hôm thứ Bảy, khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương.

Trong tuần này, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa cho biết khả năng hoãn giải đấu thêm một năm, sang năm 2028, hoàn toàn có thể xảy ra nếu tình hình an ninh khu vực không được cải thiện.

Các cuộc tấn công gần đây của lực lượng Houthi cũng làm đảo lộn lịch trình thể thao tại Ả-rập Xê-út. Trong đó, giải quần vợt biểu diễn Six Kings Slam đã phải chuyển thời điểm tổ chức từ tháng 10 sang tháng 12.

Ngoài ra, vào hôm thứ Năm, Ban tổ chức thông báo hoãn vòng chung kết thể thao điện tử FIFAe Finals 2026. Đến nay, giải đấu vẫn chưa có lịch thi đấu mới.