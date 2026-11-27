82MAJOR mang concert riêng đến Macau

Ngày 16/1/2027, 82MAJOR sẽ tổ chức concert mang tên "82CLUB: Out of Control in Macau" tại Macau. Đây là điểm dừng tiếp theo trong hành trình gặp gỡ người hâm mộ quốc tế của nhóm.

Tại buổi diễn, nhóm dự kiến trình diễn nhiều ca khúc nổi bật. Trong đó có "Like Fire" - ca khúc giúp 82MAJOR lần đầu giành vị trí số 1 trên chương trình âm nhạc. Bên cạnh đó là các bài hát như "What?", "Sign", "Choke" và "TROPHY".

Đại diện nhóm cho biết buổi trình diễn sẽ có nhiều tiết mục đa dạng (Ảnh: 82MAJOR)

Các màn trình diễn tập trung vào giọng hát live và vũ đạo mạnh mẽ. Đặc biệt, khán giả còn được thưởng thức ca khúc mới chưa phát hành. Những sân khấu kết hợp theo nhóm nhỏ và phần trình diễn DJ cũng được chuẩn bị.

82MAJOR tiếp tục hành trình chinh phục khán giả quốc tế

Trước đó, 82MAJOR đã hoàn thành các buổi biểu diễn tại Seoul và Đài Bắc. Hiện nhóm đang thực hiện chuyến lưu diễn tại Mỹ.

Nhóm đã gặp gỡ người hâm mộ tại 5 Thành phố ở bờ Đông nước Mỹ. Các điểm đến gồm Orlando, Atlanta, Richmond, Washington D.C. và New York.

Ngày 4/12, 82MAJOR sẽ góp mặt tại sự kiện âm nhạc cuối năm ở Los Angeles. Nhóm tham gia chương trình trước thềm lễ hội iHeartRadio Jingle Ball, mang tên 102.7 KIIS FM Jingle Ball Village. Đây cũng là nghệ sĩ K-pop duy nhất biểu diễn tại sự kiện này (Ảnh: 82MAJOR)

Sang năm 2027, nhóm sẽ trở lại châu Á. 82MAJOR dự kiến biểu diễn tại Tokyo vào ngày 10 và 11/1. Sau đó, nhóm tiếp tục đến Macau vào ngày 16/1.

Thông qua chuỗi hoạt động này, 82MAJOR tiếp tục mở rộng sự hiện diện trên thị trường quốc tế. Nhóm cũng duy trì kết nối với cộng đồng người hâm mộ Andante tại nhiều quốc gia.

Nguồn tin: Dispatch