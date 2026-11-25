Hip-hop vắng bóng ở các hạng mục quan trọng

Một trong những bất ngờ lớn của Grammy năm nay là không có sản phẩm hip-hop nào được đề cử ở ba hạng mục quan trọng: Thu âm của năm, Ca khúc của năm và Album của năm. Điều này tạo nên sự tương phản với mùa giải 2026, khi các sản phẩm rap từng xuất hiện trong cả đường đua Album của năm.

Album “Don’t Be Dumb” của A$AP Rocky và “Ca$ino” của Baby Keem đều không có tên trong danh sách đề cử. Drake cũng không gửi ba album phát hành trong năm 2026 để Hội đồng Grammy xem xét, dù nam rapper vẫn nhận một đề cử ở hạng mục Ca khúc Latin xuất sắc với phần góp giọng trong “Ahí” của Karol G.

Ở chiều ngược lại, Don Toliver trở thành gương mặt hip-hop nổi bật khi được đề cử Nghệ sĩ mới xuất sắc và Album rap xuất sắc.

Những tên tuổi lớn vắng mặt, nhiều bất ngờ xuất hiện

Harry Styles không nhận được đề cử nào cho album thứ tư “Kiss All the Time. Disco, Occasionally.”. Ed Sheeran với “Play” và Justin Bieber với “Swag II” cũng không được ghi nhận ở mùa giải này. Trong khi đó, Noah Kahan chỉ có một đề cử tại hạng mục Album folk đương đại xuất sắc cho “The Great Divide”.

Harry Styles không nhận được đề cử nào cho album “Kiss All the Time. Disco, Occasionally.” (Ảnh:AP)

Ở chiều bất ngờ, sáu nghệ sĩ có số lượng đề cử cao nhất năm nay đều là nữ. Raye dẫn đầu với 11 đề cử, tiếp theo là Rosalía với 9 đề cử. Ella Langley, Miranda Lambert, Olivia Rodrigo và Phoebe Bridgers cùng nhận 7 đề cử.

Beyoncé tiếp tục nối dài thành tích khi đạt cột mốc 100 đề cử Grammy trong sự nghiệp, với ca khúc “Morning Dew (Donk)” ở hạng mục Trình diễn R&B solo xuất sắc.

Beyoncé đạt cột mốc 100 đề cử Grammy trong sự nghiệp (Ảnh: AP)

Một điểm đáng chú ý khác là Dolly Parton và diễn viên Tim Curry nhận đề cử sau khi qua đời. Parton có ba đề cử, trong đó có hai đề cử ở hạng mục Trình diễn đồng quê của bộ đôi hoặc nhóm nhạc xuất sắc. Tim Curry được đề cử ở hạng mục Sách nói, tường thuật và kể chuyện xuất sắc với hồi ký “Vagabond: A Memoir”. Cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama cũng tiếp tục góp mặt ở hạng mục này với tác phẩm “The Look”.

Hạng mục mới dành cho nhạc pop châu Á gây chú ý

Grammy 2027 bổ sung năm hạng mục mới, trong đó có Trình diễn nhạc pop châu Á xuất sắc, nhằm ghi nhận các sản phẩm thuộc K-pop, J-pop, C-pop và những dòng nhạc liên quan. Tuy nhiên, hạng mục này cũng tạo ra nhiều ý kiến trái chiều, khi một bộ phận người hâm mộ lo ngại việc phân loại có thể tạo ranh giới đối với nghệ sĩ châu Á.

BTS và Stray Kids quyết định không gửi sản phẩm tham gia xét đề cử năm nay. Trong khi đó, hai nhóm nhạc Philippines là SB19 và BINI có tên trong danh sách với các ca khúc “Visa” và “Unang Kilig”. Các đề cử khác gồm “Yes” của LiSA, “Sunset Kiss” của Babymetal kết hợp Polyphia, “404 (New Era)” của KiiiKiii và “Bang Bang” của IVE.

Một số sản phẩm K-pop được chú ý trong năm như “Lemonade” của aespa, “Rude!” của Hearts2Hearts và “BiiiG” của BigBang lại không góp mặt.

Lễ trao giải Grammy lần thứ 69 dự kiến diễn ra ngày 7/2/2027 tại Los Angeles (Mỹ), phát sóng trực tiếp trên ABC, Disney+ và Hulu.

Nguồn: AP