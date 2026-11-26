Ra đời tại Hy Lạp năm 1991, 7DAYS hiện có mặt tại hơn 50 quốc gia. Theo báo cáo Euromonitor International năm 2025, dựa trên doanh thu bán lẻ năm 2024, thương hiệu đứng đầu phân khúc bánh croissant đóng gói tại châu Âu.

7DAYS mở rộng lựa chọn ăn nhẹ tại Việt Nam

Theo Mondelez Kinh Đô, việc đưa sản phẩm đến Việt Nam xuất phát từ tiềm năng của ngành hàng bánh nướng đóng gói, trong bối cảnh người tiêu dùng có thêm nhu cầu khám phá hương vị và trải nghiệm ẩm thực quốc tế. Doanh nghiệp hướng đến nhóm khách hàng tìm kiếm món ăn nhẹ tiện dụng, phù hợp với nhiều thời điểm trong ngày.

Bà Trần Thị Lệ Hằng, Giám đốc Marketing Mondelez Kinh Đô Việt Nam, cho biết doanh nghiệp mong muốn mang đến một lựa chọn ăn nhẹ khác biệt, đồng thời góp phần đa dạng hóa thị trường bánh nướng đóng gói.

7DAYS giới thiệu ba hương vị croissant

Tại Việt Nam, sản phẩm có ba loại nhân gồm kem sô cô la, mứt dâu và mứt táo quế. Bánh có kết cấu mềm, nhiều lớp, được đóng gói riêng để người dùng có thể mang theo cho bữa sáng, giờ nghỉ hoặc những chuyến đi. Thương hiệu cũng giới thiệu cách thưởng thức "Pop, Rip, Bite" – mở gói, tách lớp bánh và thưởng thức.

Theo doanh nghiệp, sản phẩm đã được phân phối tại hơn 30 tỉnh, thành phố qua các điểm bán truyền thống, siêu thị, cửa hàng tiện lợi và sàn thương mại điện tử. Thương hiệu còn hợp tác với Guta Café để kết hợp bánh croissant cùng cà phê trong thực đơn ăn sáng, ăn nhẹ.

Trong giai đoạn đầu ra mắt, Mondelez Kinh Đô ghi nhận hơn 251 triệu lượt hiển thị TVC trên các nền tảng số. Việc bổ sung dòng bánh này là bước mở rộng danh mục của doanh nghiệp, mang đến thêm lựa chọn cho người tiêu dùng trong phân khúc bánh nướng đóng gói.