Tại nhà hàng Ulo ở thị trấn Ilulissat, ẩm thực Greenland được thể hiện qua những món ăn lấy cảm hứng từ truyền thống Inuit. Các đầu bếp khai thác nguồn nguyên liệu đặc trưng của vùng Bắc Cực để tạo nên những trải nghiệm ẩm thực mang bản sắc địa phương.

Ẩm thực Greenland từ nguyên liệu Bắc Cực

Tại nhà hàng Ulo, các đầu bếp đang tìm cách kết hợp kỹ thuật chế biến hiện đại với những nguyên liệu truyền thống của Greenland - hướng tiếp cận nhằm tạo ra các món ăn mang dấu ấn riêng của vùng lãnh thổ Bắc Cực.

Không gian chế biến tại nhà hàng Ulo ở Ilulissat, nơi các đầu bếp khai thác nguyên liệu Bắc Cực để phát triển ẩm thực Greenland

Đầu bếp Sudarshan Sundararaj, người Sri Lanka đang làm việc tại nhà hàng Ulo, chia sẻ: "Chúng tôi muốn kết hợp kỹ thuật chế biến hiện đại với các nguyên liệu riêng của Greenland, như cá bơn, tôm, cua tuyết đến thịt cừu và gà gô Bắc Cực".

Song, điều kiện tự nhiên tại Ilulissat đặt ra nhiều thách thức cho hoạt động chế biến. Mỗi năm, thị trấn trải qua khoảng 44 ngày Mặt Trời không xuất hiện. Khí hậu khắc nghiệt khiến việc trồng nguyên liệu tươi gặp nhiều khó khăn, trong khi hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng đường biển cũng bị ảnh hưởng khi cảng đóng băng.

Đầu bếp tỉ mỉ chuẩn bị món ăn, kết hợp kỹ thuật chế biến hiện đại với nguyên liệu đặc trưng của địa phương

Trước những hạn chế này, các đầu bếp cho rằng ẩm thực cao cấp không nhất thiết phải phụ thuộc vào những nguyên liệu nhập khẩu đắt đỏ như trứng cá muối hay nấm truffle. Thay vào đó, việc khai thác những sản vật đặc trưng của Greenland có thể tạo nên giá trị riêng cho mỗi món ăn.

Ẩm thực Greenland qua các món ăn truyền thống

Bên cạnh những sáng tạo trong nhà hàng, ẩm thực Greenland còn gắn liền với đời sống và tập quán ăn uống của người Inuit. Các món ăn truyền thống được chế biến từ nguồn nguyên liệu sẵn có trong tự nhiên, phản ánh đặc điểm sinh hoạt của cộng đồng dân cư vùng Bắc Cực.

Công đoạn hoàn thiện món ăn được thực hiện cẩn thận, chú trọng từng chi tiết trong cách chế biến và trình bày

Hướng dẫn viên du lịch Niklas Johansen cho biết: "Các món ăn đãi khách rất đa dạng, từ bánh kẹo đến thịt tuần lộc sấy khô, bò xạ hương, thịt cừu, cá bơn và cá voi".

Một nét văn hóa ẩm thực đặc trưng tại Greenland là kaffemik, hình thức gặp gỡ, tiếp đãi khách bằng đồ ăn và thức uống. Trong đó, mattak là món ăn truyền thống của người Inuit, được làm từ da cá voi sống cùng lớp mỡ dưới da.

Những món ăn được phục vụ trong bữa gặp mặt, phản ánh nét văn hóa ẩm thực gắn với đời sống cộng đồng tại Greenland

Dù gây nhiều ý kiến trái chiều, mattak vẫn là một phần trong văn hóa ẩm thực bản địa. Việc giới thiệu những món ăn truyền thống, kết hợp với phương pháp chế biến hiện đại, đang mở ra hướng tiếp cận mới để Greenland quảng bá bản sắc ẩm thực của mình đến thực khách quốc tế.