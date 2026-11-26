Swire Coca-Cola Việt Nam đồng thời góp mặt trong Top 50 Thương Hiệu Nhà Tuyển Dụng Hấp Dẫn Với Sinh Viên Việt Nam® 2026, đứng Top 3 khối Khoa học Tự nhiên và Top 8 khối Kinh tế – Quản trị – Thương mại.

Swire Coca-Cola Việt Nam chú trọng phát triển nhân tài địa phương

Theo doanh nghiệp, đầu tư vào con người là nền tảng nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng trưởng dài hạn. Công ty chú trọng phát triển đội ngũ địa phương, nâng cao năng lực lãnh đạo, tạo điều kiện để nhân sự Việt Nam đảm nhận vai trò lớn hơn trong nước và khu vực.

Với sinh viên, chương trình định hướng nghề nghiệp Coke Connect và các chương trình quản trị viên tập sự hằng năm tạo cơ hội tiếp cận môi trường làm việc, tích lũy kinh nghiệm thực tiễn. Doanh nghiệp kỳ vọng những hoạt động này góp phần thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo và yêu cầu nghề nghiệp.

Swire Coca-Cola Việt Nam hướng đến tổ chức kết hợp con người và A.I.

Tại sự kiện Vietnam Best Places To Work® 2026, ông Richard Gould, Tổng Giám đốc Swire Coca-Cola Việt Nam, đã chia sẻ góc nhìn về tương lai của các tổ chức trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (A.I.), nhấn mạnh cơ hội xây dựng những tổ chức vừa mạnh mẽ hơn về năng lực cạnh tranh, vừa nhân văn hơn trong cách phát triển.

Ông Richard Gould chia sẻ: "A.I. mở rộng tham vọng của con người chứ không phải thay thế con người. Khi trí tuệ nhân tạo trở nên phổ biến và dễ tiếp cận hơn, cơ hội thực sự không chỉ nằm ở việc làm công việc cũ với chi phí rẻ hơn, mà là nâng cao tầm nhìn, giải quyết những bài toán lớn hơn và định hình lại những gì tổ chức cũng như nhân sự có thể đạt được."

Theo ông Richard Gould, trong kỷ nguyên A.I., lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp không chỉ đến từ ý tưởng hay khả năng phân tích, mà ngày càng phụ thuộc vào năng lực thực thi hiệu quả, khả năng khai thác dữ liệu riêng của doanh nghiệp và hệ thống quản trị đáng tin cậy.

Để khai thác cơ hội này, ông Gould nhấn mạnh năng lực thực thi, dữ liệu riêng và hệ thống quản trị đáng tin cậy, cùng việc trang bị cho đội ngũ tư duy công nghệ, khả năng thích ứng và tinh thần đổi mới.