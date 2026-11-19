Với đặc thù là địa bàn có đời sống kinh tế, văn hóa đa dạng, nơi hội tụ nhiều cộng đồng dân cư, tôn giáo và cơ sở tín ngưỡng, phường Chợ Lớn xác định việc củng cố khối đại đoàn kết từ khu dân cư là nhiệm vụ quan trọng. Các hoạt động kỷ niệm năm nay tiếp tục tạo không gian kết nối, sẻ chia và ghi nhận những đóng góp tích cực của các tập thể, cá nhân trong cộng đồng.

Gắn kết cộng đồng từ những hoạt động văn hóa, nghĩa tình

Tại chương trình họp mặt kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, phường Chợ Lớn chú trọng phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ giữa các tầng lớp nhân dân, gắn hoạt động của Mặt trận với đời sống thực tiễn tại địa phương. Đến dự có đồng chí Trương Thị Bích Hạnh - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố.

Chương trình họp mặt là dịp để phường Chợ Lớn phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ, gắn kết các tầng lớp nhân dân trong cộng đồng

Thời gian qua, nhiều hoạt động chăm lo an sinh xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng nếp sống văn minh được triển khai sâu rộng tại các khu phố. Đặc biệt, Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam năm nay gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam đã tạo thêm không gian để các thế hệ cư dân giao lưu, chia sẻ và cùng gìn giữ những giá trị truyền thống.

Ông Nguyễn Văn Giàu - Bí thư Chi bộ Khu phố 17, phường Chợ Lớn, cho biết: “Khu phố tôi chủ yếu là tiểu thương, mọi người rất hỗ trợ nhau trong buôn bán. Khu phố cũng chăm lo đời sống bà con”.

Chị Võ Thị Kim Chi - người dân phường Chợ Lớn, chia sẻ sự ấn tượng với các hoạt động tại ngày hội, đặc biệt là khu vực văn hóa đọc. Theo chị, đây là những hoạt động ý nghĩa cần được tiếp tục lan tỏa tại các khu phố.

Biểu dương những tấm gương tiêu biểu, chăm lo thế hệ trẻ

Dịp này, phường Chợ Lớn đã biểu dương 60 gương “Người tốt, việc tốt” có nhiều đóng góp tích cực cho cộng đồng; trao 72 suất học bổng Nguyễn Hữu Thọ cho học sinh, sinh viên vượt khó học giỏi.

Phường Chợ Lớn đã biểu dương 60 gương “Người tốt, việc tốt” có nhiều đóng góp tích cực cho cộng đồng

Đây là hoạt động nhằm ghi nhận những nghĩa cử đẹp, đồng thời tiếp thêm động lực cho các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Bên cạnh đó, 25 khu phố được công nhận danh hiệu “Đoàn kết - Nghĩa tình - Tự quản - An toàn” năm 2026. MTTQ phường và các khu phố cũng đăng ký thực hiện nhiều công trình thi đua thiết thực, hướng đến nâng cao chất lượng đời sống và xây dựng môi trường sinh hoạt cộng đồng ngày càng văn minh.

Phường Chợ Lớn đã trao 72 suất học bổng Nguyễn Hữu Thọ cho học sinh, sinh viên vượt khó học giỏi

Thông qua các hoạt động kỷ niệm, phường Chợ Lớn tiếp tục phát huy vai trò của Mặt trận trong tập hợp, vận động nhân dân, củng cố tinh thần đoàn kết, tương trợ và trách nhiệm cộng đồng, góp phần xây dựng địa phương ngày càng nghĩa tình, phát triển.